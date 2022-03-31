Про це Ердоган заявив перед вильотом із Узбекистану, де він перебував з робочим візитом.

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Кінцева мета – зустріч Зеленського та Путіна

Президент Туреччини рішуче налаштований організувати переговори обох президентів. Він домовлятиметься з кожним окремо.

Ердоган має намір найближчим часом провести переговори із Зеленським та Путіним. Він додав, що кінцева мета – звести їх разом, – йдеться у повідомленні.

Ця інформація також з’явилася в російських ЗМІ. Там стверджують, що Ердоган нібито хоче поговорити із Зеленським та Путіним цього тижня.

Нагадаємо, 29 березня у Туреччині відбулися переговори між Україною та Росією. Сторони не підписали ніяких документів. Утім, стало відомо, що пропонує українська делегація: міжнародний договір з гарантіями безпеки, які аналогічні до статті 5 НАТО, від кількох держав світу. Це – країни Ради безпеки ООН (Велика Британія, США, Китай, Франція, Росія), а також Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль.

Якщо Україна буде об'єктом будь-якої агресії, військового нападу чи військової операції, то упродовж 3 днів влада матиме право вимагати негайних консультацій від держав-гарантів. Якщо за цей час конфлікт не вирішиться, країни будуть зобов'язані надати військову допомогу та озброєння.

Переговори досі тривають: вони відновляться 1 квітня в онлайн-форматі. Є певні труднощі щодо окупованого Криму та ОРДЛО. Крім того, наразі невідомо, чи обговорювали делегації питання репарацій та відбудови України.

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