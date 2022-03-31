Арахамія наголосив, що на переговорах у Туреччині українська делегація оголосила, що наразі настала потреба зустрічі лідерів двох держав. Тим часом представники країни-окупантки заявили, що для початку потрібно мати узгодженіший проєкт договору.

Зауважте Переломний момент, коли говорити треба про найголовніше, – Зеленський звернувся до українців

Переговори з російською делегацією в онлайн-форматі відновляться 1 квітня. За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І будемо сподіватися, що далі зустрічатимуться президенти країн,

– розповів Арахамія.

Він також наголосив, що Україна наполягає, аби зустріч відбулася не на території Росії чи Білорусі.

Важливо – Брифінг Подоляка після перемовин у Туреччині: дивіться відео