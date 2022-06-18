Россияне уже перестали играть ядерными мышцами и не говорят об ударе по Украине ядерной боеголовкой. Впрочем, россияне уже показали, что способны на все, поэтому быть уверенными в их адекватности просто нельзя.

Читайте на "Цензор.НЕТ"

Украина готова к любому сценарию

Российский диктатор Владимир Путин уже полностью открыто заявлял о том, что намерен захватить как можно больше украинских территорий, а в идеале – всю Украину. Воплотить этот план ему не удается даже несмотря на обстрелы мирных городов и большое количество "пушечного мяса", которое он бросает в бой против ВСУ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия уже нарушила много правил войны и международных норм, поэтому не стоит исключаться возможности новых преступлений оккупантов, таких как использование химического, биологического или даже тактического ядерного оружия.

Мы готовы к любому сценарию, – заверил Данилов.

Ранее сообщалось, что аналитики оценивают угрозу ядерного удара как крайне низкую. Последствия использования этого оружия для Путина будут немедленными и катастрофическими, поэтому он вряд ли решится на такой шаг.

Война России с Украиной: коротко о последних новостях

Правоохранители задержали сдавшего российским оккупантам сетку минных полей на Херсонщине, координировал авиацию врага и виновен в оккупации области. Им оказался начальник Антитеррористического центра Херсона Игорь Садохин, который был заместителем СБУ в области.

Боевой дух российских оккупантов стремительно падает . Они постоянно жалуются на безумные потери, плохую технику и командование.

Бой за Северодонецк продолжается. Россиянам удалось добиться тактического успеха в Метелкино, также они контролируют большую часть города. ВСУ героически держат оборону и не дают врагу двигаться дальше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко ищет пути, чтобы выкрутиться и не идти войной против Украины: видео