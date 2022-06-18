Россияне уже перестали играть ядерными мышцами и не говорят об ударе по Украине ядерной боеголовкой. Впрочем, россияне уже показали, что способны на все, поэтому быть уверенными в их адекватности просто нельзя.
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Украина готова к любому сценарию
Российский диктатор Владимир Путин уже полностью открыто заявлял о том, что намерен захватить как можно больше украинских территорий, а в идеале – всю Украину. Воплотить этот план ему не удается даже несмотря на обстрелы мирных городов и большое количество "пушечного мяса", которое он бросает в бой против ВСУ.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия уже нарушила много правил войны и международных норм, поэтому не стоит исключаться возможности новых преступлений оккупантов, таких как использование химического, биологического или даже тактического ядерного оружия.
Мы готовы к любому сценарию, – заверил Данилов.
Ранее сообщалось, что аналитики оценивают угрозу ядерного удара как крайне низкую. Последствия использования этого оружия для Путина будут немедленными и катастрофическими, поэтому он вряд ли решится на такой шаг.
Война России с Украиной: коротко о последних новостях
- Правоохранители задержали сдавшего российским оккупантам сетку минных полей на Херсонщине, координировал авиацию врага и виновен в оккупации области. Им оказался начальник Антитеррористического центра Херсона Игорь Садохин, который был заместителем СБУ в области.
- Боевой дух российских оккупантов стремительно падает . Они постоянно жалуются на безумные потери, плохую технику и командование.
- Бой за Северодонецк продолжается. Россиянам удалось добиться тактического успеха в Метелкино, также они контролируют большую часть города. ВСУ героически держат оборону и не дают врагу двигаться дальше.