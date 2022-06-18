Про це повідомив голова Дніпровської обласної ради Микола Лукашук. Він додав, що наразі вся інформація з‘ясовується.

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Водночас голова Дніпровської ОВА Валентин Резніченко у фейсбуці розповів, що три ракети зруйнували нафтобазу. Там сильна пожежа. Наразі рятувальники приборкують полум’я.

Відомо, що внаслідок ракетного удару постраждали троє людей, у них опіки. Всі у лікарні.



Важливо! Російські окупанти 18 червня також атакували Кременчуцький нафтопереробний завод. Цього разу по ньому вдарили 6 ракет, ще два снаряди влучили у ТЕЦ. Раніше окупанти обстрілювали цей нафтопереробний завод у квітні та травні. Тож останній місяць він не працював, відремонтувати його вже не вдасться.

Обстріли Дніпропетровської області: останні новини

Додамо, що вдень 18 червня окупанти також випустили ракети по Кривому Роз і. Влучило в об’єкт соціальної інфраструктури, зруйновано два приватні будинки і гараж. Внаслідок удару двоє людей постраждали.

і. Влучило в об’єкт соціальної інфраструктури, зруйновано два приватні будинки і гараж. Внаслідок удару двоє людей постраждали. Окрім цього, вдень окупанти обстріляли територію Апостолівської громади . Було пошкоджено лінію електропередач, але наразі вже все відновлено.

. Було пошкоджено лінію електропередач, але наразі вже все відновлено. Цього ж дня поцілив противник і по Зеленодольській громаді : під ворожий вогонь потрапила Велика Костромка. На щастя, в обох випадках минулося без постраждалих і без руйнувань.

: під ворожий вогонь потрапила Велика Костромка. На щастя, в обох випадках минулося без постраждалих і без руйнувань. Додамо, що 17 червня російські війська вкотре обстріляли Дніпропетровщину. Цього разу сталася пожежа на сільськогосподарському полі, де вже дозріває урожай пшениці.

А в ніч на 14 червня під обстріли потрапили два райони Дніпропетровської області – Криворізький та Синельниківський. Для обстрілів окупанти використали ракетні системи залпового вогню "Ураган". Саме з них обстріляли ще й Апостолівську та Покровську громади.

11 червня загарбники вгатили забороненими касетними снарядами по Синельниківському районі Дніпропетровщині. Як наслідок – було зруйновано житловий будинок та загорівся місцевий гараж та сінник. На щастя, постраждалих немає.

"Декілька ракетних атак по різним районам Дніпропетровщини протягом дня. Прошу всіх громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже від окупантів можна чекати чого завгодно. Пам‘ятайте, що війна триває", – написав Микола Лукашук.

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