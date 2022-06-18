Житель оккупированной Херсонщины пожаловался, что все его долги по кредиту перешли из украинского "ПриватБанка" в российский "Тинькофф Банк".

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Муж даже показал сообщение от сотрудницы российского банка о том, что его долги были перенаправлены в "Тинькофф Банк" . Это означает, что банк получил данные из херсонца.



Переписка херсонца с сотрудницей "Тинькофф Банка"

Хотя ранее так называемый "замглавы Херсонской ВГА" Кирилл Стремоусов цинично заявлял, что жителям Херсонской области спишут долги перед украинскими банками.

Ситуация в оккупированном Херсоне: последние новости

Российские захватчики продолжают совершать произвол в оккупированном Херсоне. В частности, захватчики ищут заброшенные квартиры, чтобы незаконно заселять туда сотрудников российской ФСБ , хотя до этого они жили в гостинице "Оптима".

Также кафиры похищают местных жителей , их могут привлекать к укреплению оборонных позиций врага, бросают в изоляторы или вывозят в Крым или Россию. Украли уже несколько фермеров, богатых людей и бизнесменов. Их истязают, а у родственников требуют выкупы.

Однако российские кафиры и коллаборанты сами нервничают из-за партизанского движения. Они уже даже бросают новый нарратив, чтобы заручиться поддержкой местных жителей. Подробности – читайте в статье .

В частности, известно, что в Херсонской области активно работают партизаны. Там постоянно расклеивают интересные постеры с "приветами" для кафиров и коллаборантов.

Вместе с тем, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил , что сейчас ВСУ находятся в 15 – 18 километрах от Херсона .

. Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко посоветовал местным жителям эвакуироваться даже через оккупированный Крым. Это ради того, чтобы облегчить ВСУ освобождение земель.

Военный эксперт Олег Жданов считает , что освобождение Херсона очень поможет Украине, в частности позволит отрезать оккупантов от Крыма.

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