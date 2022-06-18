Новину повідомив журналіст Роман Цимбалюк. Він розповів, що знищити вдалося окупантів з 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу (Воронеж).

Зауважте Мінус 33 350 окупантів та потоплений корабель "Василій Бех": свіжі втрати ворога

17 червня в результаті артилерійського удару ЗС України в Харківській області знищили пункт управління 20 загальновійськової армії (військова частина 89425, Воронеж) Західного військового округу,

– заявив журналіст.

Він додав, що встановити особи загиблих не можуть. Тіла – обгоріли.

До Херсона приїхали вантажівки з трупами окупантів

Зазнають колосальних втрат російські окупанти також на Півдні. За даними спецслужб, до Херсона у червні прибула ціла колона "КамАЗів". Вони перевозили закривавлені та обгорілі тіла окупантів.

Також до міста притягнули збитий літак. Він був у настільки поганому стані, що крила довелося тягнути окремо.

Тим часом лікарня у Новій Каховці – переповнена пораненими загарбниками.

Тіла російських загарбників – у рефрижераторах Укрзалізниці

У рефрижераторах Укрзалізниці перебувають 107 мішків з рештками російських окупантів. Новину повідомив Сергій Лещенко – член наглядової ради УЗ.

Загалом ще нещодавно цих мішків було майже 300.

"Сама Росія не збирається забирати їх вже 3 місяці. Держава-агресорка, яка сама відправила цих солдатів на смерть в Україну, досі не поховала їх", – наголошував Лещенко.

Загальні втрати

Українські захисники та захисниці завдають ворогу колосальних втрат. Станом на 18 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що вдалося ліквідувати вже 33 350 окупантів. Окрім того, відомо про знищення:

танків – 1 456 (+9),

бойових броньованих машин – 3 573 (+10),

артилерійських систем – 739 (+5),

РСЗВ – 233 (+0),

засобів ППО – 98 (+1),

літаків – 216 (+1),

гелікоптерів – 180 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1),

крилатих ракет – 129 (+0),

кораблів / катерів – 14 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 513 (+17),

спеціальної техніки – 55 (+0).

Зауважте – окупанти вдарили по Кривому Рогу: є постраждалі: дивіться відео