Об этом 19 июня сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусов. Он отметил, что уничтожили не командный пункт, а командно-разведывательный центр.

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"Туда стекается вся развединформация, обрабатывается, анализируется и передается в штаб. По потерям данных точных нет. Как правило, в таких центрах работает от 200 до 300 человек, а командующий им офицер не ниже полковника", - написал Андрусов.

Тела россиян обгорели

Ранее об уничтожении командно-разведывательного центра сообщил журналист Роман Цымбалюк. Он сказал, что известно о 40 погибших из 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (Воронеж). Тела россиян обгорели и личности военных установить невозможно.