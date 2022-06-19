Міський голова Мелітополя Іван Федоров переконаний, що ЗСУ звільнять Херсон вже найближчим часом. На його думку, це трапиться у найближчі тижні.

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Він додав, що те ж стосується Мелітополя – від Запорізького напрямку до Мелітополя українські захисники та захисниці просунулись вже на більш ніж 10 кілометрів.

Хочу констатувати декілька фактів для того, щоб підтримати й повернути віру тим людям, які перебувають на окупованих територіях. На сьогодні наші героїчні ЗСУ значно просунулись і перебувають на кордонах Херсону. Я впевнений, що найближчим часом, у найближчі тижні місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими. Така ж ситуація у напрямку міста Мелітополь. Вже більш ніж на 10 кілометрів просунулись від Запоріжжя у бік Мелітополя наші ЗСУ,

– сказав Федоров.

Він зауважив, що останнім часом в Україну надходить велика кількість зброї від західних партнерів. На думку мера Мелітополя, це "абсолютно точно наближає нас до перемоги". Він висловив сподівання, що найближчим часом західної зброї буде достатньо для того, щоб звільнити окуповані росіянами міста.