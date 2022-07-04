Так считает начальник Главного разведывательного управления Минобороны Кирилл Буданов. Он отметил, что темпы боевых действий уже замедляются.

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Летом, в августе, мы должны увидеть какие-то шаги с нашей стороны. Потом ближе к зиме это все должно немножко остановить, замедлить темпы. Они и так замедлены, на самом деле. Россияне наступают исключительно на двух участках местности. У них нет сил и средств для широкомасштабного наступления, нет темпов наступления, все это утрачено,

– сказал Буданов.

Первый перелом в войне будет в августе

Он также добавил, что в конце лета мир увидит первые победы Украины, но речь идет только о первом переломе в войне.

"В августе вы увидите, весь мир в принципе увидит первые победы Украины. Первый перелом. К концу года активные боевые действия достаточно уменьшатся. Но это не будет еще концом, надо правильно понимать то, что я говорю", – отметил Буданов.

В разведке считают, что концом войны будет выход на границы Украины по состоянию на 1991 год, этого следует ожидать в 2023 году.

К слову, в британской разведке считают, что после выхода ВСУ из Лисичанска Россия, вероятно, будет пытаться захватить Донецкую область. Битва может быть тяжелой.

Последние новости с фронта

Утром 4 июля глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что вражеским войскам удалось форсировать Северский Донец. Они закрепились в Лисичанске, а также взяли под контроль Золотаровку и Белогоровку.

3 июля ВСУ отошли из Лисичанска. Это было необходимое решение, чтобы сохранить жизнь украинских защитников и защитниц, ведь на захват этого населенного пункта враг бросил все возможное оружие и технику.

Отметим, что оккупанты пытаются наступать на многих других направлениях, однако не имеют успеха из-за безумного сопротивления ВСУ. В частности, в Харьковской области враг пытается захватить Богородичное и перебрасывает БТГ из-под Изюма.

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