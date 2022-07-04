Так вважає начальник Головного розвідувального управління Міноборони Кирило Буданов. Він зауважив, що темпи бойових дій уже сповільнюються.

Увага Мінус 36 200 ворогів: свіжі втрати Росії у війні

Влітку, в серпні, ми маємо побачити якісь кроки з нашого боку. Потім ближче до зими це все має трошечки спинити, сповільнити темпи. Вони й так сповільнені, насправді. Росіяни наступають виключно на двох ділянках місцевості. У них немає сил і засобів для широкомасштабного наступу, нема темпів наступу, все це втрачено,

– сказав Буданов.

Перший перелам у війні буде у серпні

Він також додав, що наприкінці літа світ побачить перші перемоги України, але мова йде лише про перший перелам у війні.

"У серпні ви побачите, весь світ в принципі побачить перші перемоги України. Перший перелам. Під кінець року активні бойові дії досить зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба правильно розуміти те, що я кажу", – зазначив Буданов.

У розвідці вважають, що кінцем війни буде вихід на кордони України станом на 1991 рік, цього варто очікувати 2023 року.

До слова, у британській розвідці вважають, що після виходу ЗСУ з Лисичанська Росія, ймовірно, намагатиметься захопити Донецьку область. Битва може бути важкою.

Останні новини з фронту

Зранку 4 липня очільник Луганщини Сергій Гайдай повідомив, що ворожим військам таки вдалось форсувати Сіверський Донець. Вони закріпились в Лисичанську, а також взяли під контроль Золотарівку та Білогорівку.

3 липня ЗСУ відійшли з Лисичанська. Це було необхідне рішення, щоб зберегти життя українських захисників та захисниць, адже на захоплення цього населеного пункту ворог кинув усю можливу зброю та техніку.

Зауважимо, що окупанти намагаються наступати на багатьох інших напрямках, проте не мають успіху через шалений опір ЗСУ. Зокрема, на Харківщині ворог намагається захопити Богородичне і перекидає БТГ з-під Ізюма.

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