Такие цифры были озвучены в украинском Генштабе. Данные – приблизительные, ведь боевые действия продолжаются.
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Потери врага в технике:
- танков – 1 589 (+5),
- боевых бронированных машин – 3 754 (+10),
- артиллерийских систем – 804 (+3),
- РСЗО – 246 (+0),
- средств ПВО – 105 (+0),
- самолетов – 217 (+0),
- вертолетов – 187 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4),
- крылатых ракет – 144 (+0),
- кораблей /катеров – 15 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 629 (+11),
- специальной техники – 65 (+1).
Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
Каждый день украинцы уничтожают техники врага на десятки миллионов
Накануне СБУ сообщила, что каждый день украинские военные уничтожают российскую технику и десятки миллионов долларов. Только подразделениями военной контрразведки Службы безопасности уже уничтожены 33 единицы тяжелой вражеской техники на 45 миллионов в американской валюте. Речь, в частности, о танках и БМП.
Между тем в ГУР Минобороны говорят, что у России есть конфликт между военным руководством и руководителями оборонных предприятий. Ведь перед тем, как доставить поврежденную технику на завод, ее практически полностью разворовывают на детали. Директора в таком виде танки и прочее принимать не хотят.
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Успехи ВСУ по уничтожению вражеской техники
- Накануне ВСУ уничтожили вражеский беспилотник над Днепропетровщиной. Обломки рухнули на поле.
- Также оперативное командование "Север" обнародовало эффектное видео уничтожения российского танка в степях Донбасса.
- 3 июля украинские военные уничтожили военную базу оккупантов в Мелитополе. В общей сложности по объекту нанесли около 30 ударов.
- За день авиация Украины уничтожила 2 российских склада с боеприпасами и 2 пункта управления россиян.
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