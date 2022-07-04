Такие цифры были озвучены в украинском Генштабе. Данные – приблизительные, ведь боевые действия продолжаются.

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Потери врага в технике:

танков – 1 589 (+5),

боевых бронированных машин – 3 754 (+10),

артиллерийских систем – 804 (+3),

РСЗО – 246 (+0),

средств ПВО – 105 (+0),

самолетов – 217 (+0),

вертолетов – 187 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4),

крылатых ракет – 144 (+0),

кораблей /катеров – 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2 629 (+11),

специальной техники – 65 (+1).

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Каждый день украинцы уничтожают техники врага на десятки миллионов

Накануне СБУ сообщила, что каждый день украинские военные уничтожают российскую технику и десятки миллионов долларов. Только подразделениями военной контрразведки Службы безопасности уже уничтожены 33 единицы тяжелой вражеской техники на 45 миллионов в американской валюте. Речь, в частности, о танках и БМП.

Между тем в ГУР Минобороны говорят, что у России есть конфликт между военным руководством и руководителями оборонных предприятий. Ведь перед тем, как доставить поврежденную технику на завод, ее практически полностью разворовывают на детали. Директора в таком виде танки и прочее принимать не хотят.

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Успехи ВСУ по уничтожению вражеской техники

Накануне ВСУ уничтожили вражеский беспилотник над Днепропетровщиной. Обломки рухнули на поле.

Также оперативное командование "Север" обнародовало эффектное видео уничтожения российского танка в степях Донбасса.

3 июля украинские военные уничтожили военную базу оккупантов в Мелитополе. В общей сложности по объекту нанесли около 30 ударов.

За день авиация Украины уничтожила 2 российских склада с боеприпасами и 2 пункта управления россиян.

Узнайте в видео, какая ситуация на фронте: