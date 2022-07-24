Однако сейчас ВСУ "примеряется". Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Не пропустите Оккупанты горят в районе Антоновского моста, местные говорят и о дыме в Новой Каховке, – Хлань

Станет ли Херсон началом конца

В Херсонской области официальные представители местных властей попросили украинцев искать укрытие, запасаться едой и водой, потому что готовится контрнаступление. По мнению военного эксперта Дениса Поповича, украинские защитники будут бить по мостам, переправам, логистическим цепочкам.

По Антоновскому мосту два дня подряд "пристреливаются", делают в нем дыры. Я думаю, что ВСУ могут его разрушить,

– сказал он.

Фейгин считает, что украинские военные "примеряются" к Каховской дамбе и Антоновскому мосту. "Это очень похоже на подготовку к наступлению", – отметил правозащитник.

Кроме того, группировка из 1000 российских солдат попала в "котел". "Там есть какой-то проход, но он весь прострелян. Пойдешь – и тебя нет", – отметил Фейгин.

По мнению правозащитника, украинские военные готовятся к осторожному и взвешенному наступлению. Речь идет о попытке взять "в клещи" Херсон и близлежащие населенные пункты, чтобы обеспечить плацдарм для всей правобережной части.

Удары по Антоновскому мосту: что известно

19 июля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Если мост взорвать, то оккупантам не будет как отступать, когда украинские военные будут выжимать их из Херсона.

Антоновский мост считается ключевой уязвимостью для россиян. Дело в том, что это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым россия может поставлять или выводить свои войска с территории, которую она оккупировала к западу от реки.

Удары по мосту – конкретный намек оккупантам покинуть Херсон. Иначе их ждут постоянные обстрелы.

Похоже на подготовку к наступлению ВСУ, – Фейгин о Херсонской области: смотрите видео