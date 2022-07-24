Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Він зазначив, що силам протиповітряної оборони вдалось збити ракети.

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Жертв немає

За словами Гамалія, уламки ракет впали в полі Кам'янець-Подільського району. Від цього виникли пожежі, але загоряння ліквідували.

Також ракета впала в лісовому масиві, як наслідок відбувся вибух та задимлення в районі одного з сіл Хмельницького району. Жертв немає,

– зазначив очільник ОВА.

Попередній обстріл Хмельниччини

Вороги 5 липня атакували Хмельницьку область – випустили 4 ракети. Гамалій розповів, що ціллю була водонапірна вежа у Ярмолинській громаді. Там від удару утворилася вирва.

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Саме ця вежа забезпечує питною водою всю громаду – приблизно 30 тисяч людей. Очільник ОВА вважає, що окупанти хотіли її знищити та змусити людей панікувати. На щастя, обійшлось без значних руйнувань, але, на жаль, постраждала одна людина.

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