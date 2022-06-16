Тепер ніякої російської окупаційної культури

Рішення про заборону російського контенту схвалила Хмельницька обласна рада. Його підтримали 56 з 58 зареєстрованих у залі депутатів.

Читайте також "Мова ні в чому не винна": Іван Дорн зізнався, чи буде переходити на українську

Обласна рада своїм рішенням запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Хмельницької області до моменту повного припинення окупації Росією території України,

– мовиться у повідомленні.

Тепер Хмельницька обласна військова адміністрація має створити міжвідомчу робочу групу, яка буде проводити пояснювальні роботи. У неї мають увійти представники правоохоронних органів, райдержадміністрацій та громадськості.

Органам місцевого самоврядування рекомендують контролювати дотримання цієї заборони. Тобто тепер ніякої російської музики в закладах харчування чи таксі.

Останні новини про війну в Україні

Станом на ранок 16 червня на війні проти України загинули 32 950 російських окупантів, які прийшли вбивати мирних українців та руйнувати міста. За минулу добу Збройні Сили України ліквідували 200 ворожих бійців та багато техніки – танків, артилерійських систем, бойових броньованих машин, реактивних систем залпового вогню тощо. Найбільше втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

До Києва прибули президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та очільник Румунії Клаус Йоганніс. Політики побувати у зруйнованому Ірпені та на власні очі побачили звірства російської армії. Далі у них заплановані переговори з Володимиром Зеленським.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наша держава повертатиме Крим та Донбас за допомогою зброї, яку надали країни НАТО. За його словами, звільнення Криму обговорюватиметься лише на третьому етапі перемоги, тобто після того, як ЗСУ виженуть окупантів на позиції, які були до 24 лютого.

Російські окупанти вночі проти 16 червня запустили ракети по Садівській ОТГ на Сумщині. На жаль, внаслідок цинічної атаки загинули 4 мирних мешканців, а ще щонайменше 6 – зазнали поранень.

До теми Штурм на Донбасі та інтенсивні обстріли: карта бойових дій станом на 16 червня

Це може вас зацікавити – США заявили, що ЗСУ починають декомунізацію Херсонської області: відео