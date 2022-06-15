Українські поступово герої звільняють населені пункти від російських окупантів. Про ситуацію станом на 16 червня розповіли у Генеральному штабі Збройних сил України.

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Яка ситуація на фронті

Активні бойові дії тривають у східних та південних областях України. Північні – росіяни щоденно обстрілюють артилерією зі своєї території. Уночі проти 16 червня вогонь відкривали по населених пунктах Леонівка та Бачівськ Чернігівської та Сумської областей відповідно.

На Волинському та Поліському напрямках зафіксували деяку активізацію на території Білорусі. Так, неподалік кордону з Україною почали свою діяльність пункти прийому мобілізованих.



Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня / Скриншот Liveuamap

Росіяни перегруповують свої війська на Слобожанському напрямку. Вони хочуть відновити наступальні спроможності.

На Харківському напрямку ворожа армія продовжує утримувати зайняті рубежі. Ворог докладає максимальних зусиль, щоб не дати Збройним Силам України перейти у наступ. Для цього росіяни обстріляли наших військових з реактивних систем залпового вогню біля Базаліївки, Уди та Верхнього Салтова.



Росіяни стримують ЗСУ на Харківщині / Скриншот Liveuamap

Що відбувається на Донбасі

На Слов'янському напрямку окупаційне військо веде штурмові дії. Противник шукає слабкі місця в оборонних позиціях наших військ.

Активні бойові дії вздовж лінії зіткнення відбуваються на Донецькому напрямку. Основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку. На Лиманському – активних боїв не було. Однак противник обстріляв підрозділи українських захисників в районі Пискунівки зі ствольної артилерії.

У Сєвєродонецьку точаться запеклі бої. Окупанти не залишають мрій встановити повний контроль над містом. Вони обстріляли ЗСУ з усієї можливої зброї біля Лисичанська та Білогорівки.

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Росіяни хочуть покращити своє тактичне положення на Бахмутському напрямку. Для цього вони проводять штурмові дії. Крім того, путінські солдати гатили по населених пунктах Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярів.



Ситуація на Донбасі / Скриншот Liveuamap

Окупаційна армія намагається затримати українські підрозділи на Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог стоїть в обороні. Росіяни докладають всіх зусиль, щоб утримати свої позиції й не дозволили ЗСУ просунутися. Крім того, вони вдосконалюють інженерне обладнання позицій біля Безводного та Іщенки.



Карта бойових дій Півдня України / Скриншот Liveuamap

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