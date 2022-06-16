Украинские герои постепенно освобождают населенные пункты от российских оккупантов. О ситуации на 16 июня рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Какая ситуация на фронте

Активные боевые действия продолжаются в восточных и южных областях Украины. Северные – россияне ежедневно обстреливают артиллерией со своей территории. Ночью на 16 июня огонь открывали по населенным пунктам Леоновка и Бачевск Черниговской и Сумской областей соответственно.

На Волынском и Полесском направлениях зафиксирована некоторая активизация войск на территории Беларуси. Так, недалеко от границы с Украиной начали свою деятельность пункты приема мобилизованных.



Карта боевых действий в Украине на 16 июня / Скриншот Liveuamap

Русские перегруппируют свои войска в Слобожанском направлении. Они хотят восстановить наступательные возможности.

В Харьковском направлении вражеская армия продолжает удерживать занятые рубежи. Враг прилагает максимальные усилия, чтобы не дать Вооруженным Силам Украины перейти в наступление. Для этого россияне обстреляли наших военных из реактивных систем залпового огня у Базалиевки, Уды и Верхнего Салтова.



Россияне сдерживают ВСУ в Харьковской области / Скриншот Liveuamap

Что происходит на Донбассе

На Славянском направлении оккупационное войско ведет штурмовые действия. Противник ищет слабые места в оборонных позициях наших войск.

Активные боевые действия вдоль линии столкновения проходят на Донецком направлении. Основные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском направлении. На Лиманском – активных боев не было. Однако противник обстрелял подразделения украинских защитников в районе Пискуновки из ствольной артиллерии.

В Северодонецке идут ожесточенные бои. Кафиры не оставляют мечты установить полный контроль над городом. Они обстреляли ВСУ из всего возможного оружия возле Лисичанска и Белогоровки. ВСУ прилагают максимальные усилия, чтобы окончательно выбить противника из города.

На юге ВСУ обнаружили и уничтожили вражескую диверсионно-разведывательную группу

Россияне хотят улучшить свое тактическое положение в Бахмутском направлении. Для этого они производят штурмовые действия. Кроме того, путинские солдаты били по населенным пунктам Веселое, Соледарь, Берестово и Волчеяров.



Ситуация на Донбассе / Скриншот Liveuamap

Оккупационная армия пытается задержать украинские подразделения на Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

На Южнобужском и Таврическом направлениях враг стоит в обороне. Россияне прилагают все усилия, чтобы удержать свои позиции и не позволили ВСУ продвинуться. Кроме того, они совершенствуют инженерное оборудование позиций возле Безводного и Ищенко.



Карта боевых действий Юга Украины / Скриншот Liveuamap

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