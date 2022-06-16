Об этом говорится в актуальном своде Генштаба от 16 июня. Известно, что нашим военным удалось не только обнаружить врага, но отправить его в ад.

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Как отмечают в ведомстве, наши военные эффективно провели работу в направлении Егоровка – Шевченко. Там им удалось сначала обнаружить диверсионно-разведывательную группу оккупанта. После этого ее взяли и уничтожили.

Кафиры пытаются удерживать оборону на Юге

В Генштабе отмечают, что российские захватчики изо всех сил пытаются удерживать рубежи, которые они заняли раньше. Кроме того, враг стремится не допустить наступление ВСУ. Это происходит сразу на Южнобужском и Таврическом направлениях.

Чтобы наши военные не могли продвинуться дальше, оккупанты открывают по ним огонь. В то же время российские захватчики работают над усовершенствованием своих инженерных сооружений вблизи Безводного и Ищенко.

Угроза с Черного моря сохраняется

Следует также заметить, что враг в любой момент может атаковать территорию Украины из акватории Черного моря. Там находятся три носителя высокоточного оружия.

Поэтому ни в коем случае не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Как только прозвучит сирена – отправляйтесь немедленно к укрытию. Это может спасти вам жизнь!

Кроме того, враг продолжает блокировать гражданское судоходство. Это он делает в Черноморской и Азовской морских операционных зонах.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, враг продолжает нести немалые потери. Речь как об личном составе русской армии, так и о техническом ее оснащении.

Около 33 тысяч уничтоженных оккупантов

С начала полномасштабного вторжения нашим военным удалось отправить на тот свет 32 750 российских захватчиков . Заметим, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать точные потери врага в зонах проведения активных боевых действий невозможно.

Кроме того, в металлолом превратили тысячи единиц вражеской техники. В частности, 1440 танков, 3528 боевых бронированных машин, 722 артиллерийские системы, 230 реактивных систем залпового огня, 97 единиц ПВО, 2485 автомобилей и автоцистерн, а также 55 единиц специальной техники.

А еще на балансе врага на 213 самолетов, 179 вертолетов, 591 БпЛА оперативно-тактического уровня, 129 крылатых ракет и 13 судов меньше.

Отметим, что у врага еще много как техники, так и военных. Но следует помнить каждый уничтоженный кафиров и выведенная из строя боевая машина приближает нас к победе.

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