Последствия обстрела Николаева показал мэр города Александр Сенкевич. Он отметил, что удар по областному центру утром произошел около 4:00.

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На одном из предприятий возник пожар

Снаряды попали на территорию нескольких частных предприятий. На одном из них вспыхнул пожар.

Враг полностью уничтожил школу

Вечером 23 июля враг запустил четырьмя "Калибрами" по Корабельному району Николаева. Практически в руины превратилась одна из общеобразовательных школ – здесь уничтожено перекрытие между 1 и 2 этажом. В 9 многоэтажках вылетели окна.

Два частных жилых дома вспыхнули после попадания снарядов. Горели также авто и гараж.

Обратите внимание! Пока известно о 5 раненых, среди них – подросток.

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Последствия обстрела Николаева / Фото ГСЧС:

Обстрелы Николаевской области: последние новости

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что накануне враги обстреляли село Лиманы Николаевского района. Вспыхнули пожары в жилых домах и в лесу.

В селе Шевченково из-за вражеских обстрелов погибли 2 жителя.

В Широковской общине поврежден дом культуры.

Под постоянным огнем Березнеговатская община.

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