О последствиях ракетных обстрелов Николаева рассказал глава ОВА Виталий Ким. Он отметил, что около 18:00 враг начал стрелять по Корабельному району города.

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Вечером россияне ударили по Николаеву "Калибрами"

В оперативном командовании "Юг" отметили, что по областному центру агрессор запустил 4 ракеты "Калибр". Полностью было разрушено образовательное учреждение, частные усадьбы, повреждены многоэтажки, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили.

Известно минимум о 5 пострадавших, среди них – подросток. После обстрела в городе вспыхнули пожары.

Утром оккупанты обстреляли складское помещение

Уже в 4:00 утра 24 июля жители Николаева снова услышали взрывы. По предварительной информации, россияне попали в склады. Пока данные о пострадавших и повреждениях выясняются.

Под обстрелами и Николаевская область:

Николаевский район: 23 июля произошли взрывы в селе Лиман. Из-за попадания снарядов загорелись жилые дома и лес. В Шевченковом из-за вражеских обстрелов погибли 2 человека.

23 июля произошли взрывы в селе Лиман. Из-за попадания снарядов загорелись жилые дома и лес. В Шевченковом из-за вражеских обстрелов погибли 2 человека. Баштанский район: враг обстрелял Широковскую общину, поврежден дом культуры. Продолжаются обстрелы сел в Березнеговатской общине.

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Обратите внимание! Как сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, за прошедшие сутки 2 человека погибли и еще 5 получили ранения. Среди пострадавших – ребенок.

Смотрите в видео – враг обстрелял ракетами Хмельницкую область: