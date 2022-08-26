У Німеччині хочуть, щоб Китай став посередником між Україною і росією

Відповідний лист лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є нинішній канцлер Олаф Шольц, опинився у німецьких журналістів. Ліві заявляють, що продовження війни лише призведе до більшої кількості жертв і руйнувань.

До речі Кіпр може стати джерелом ППО для України, – ЗМІ

Тому, як йдеться у листі, потрібне якнайшвидше припинення вогню "як точка відліку для комплексних мирних переговорів".

Соціал-демократи визнають, що покращення відносин з росією можливе тільки після відходу від влади диктатора владіміра путіна. Однак до того часу в Німеччині хочуть знайти "спосіб життя" з російським урядом, "який визнає реальність, яка може не подобатися, що виключає подальшої ескалації війни".

Підписанти листа закликають ЄС і держави-члени посилити дипломатичні зусилля з деякими країнами, "щоб схилити їх до посередницької ролі між воюючими сторонами". Серед таких країн згадується Китай.

Ліві виступають проти постачання Україні важкої зброї й вказують на небезпеку ядерної війни.

З кожною поставкою зброї важливо ретельно зважувати, де лежить "червона лінія", яка може бути сприйнята як вступ у війну і викликати відповідну реакцію,

– йдеться у листі.

Підписантами листа є декілька членів Бундестагу, Європейського парламенту і федеральних земель. Також лист підписав колишній прем'єр землі Бремен Карстен Зілінг та мер Дортмунда Томас Вестфаль.

Німеччини не збільшуватиме обсяги поставок Україні важкого озброєння

Від початку повномасштабної війни росії проти України в Німеччині повільно ухвалюють рішення щодо військової допомоги нашій країні.

Нещодавно Міністерство оборони Німеччини заявило, що не збільшуватиме кількість важкого озброєння для України. У відповідь канцлер Олаф Шольц заявив, що робитиме все для того, щоб Україна здолала ворога – на усіх фронтах.

Цікаво, що Шольц запевнив, що Німеччина надаватиме для України системи важкого озброєння. Йдеться про самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню.

Разом з тим, Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме зброю Україні, з якої можна було б обстріляти росію.

Додамо, що до кінця літа в Німеччині обіцяли передати Україні сучасні системи ППО IRIS-T.

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