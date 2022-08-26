У Німеччині хочуть, щоб Китай став посередником між Україною і росією

Відповідний лист лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є нинішній канцлер Олаф Шольц, опинився у німецьких журналістів. Ліві заявляють, що продовження війни лише призведе до більшої кількості жертв і руйнувань.

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Тому, як йдеться у листі, потрібне якнайшвидше припинення вогню "як точка відліку для комплексних мирних переговорів".

Соціал-демократи визнають, що покращення відносин з росією можливе тільки після відходу від влади диктатора владіміра путіна. Однак до того часу в Німеччині хочуть знайти "спосіб життя" з російським урядом, "який визнає реальність, яка може не подобатися, що виключає подальшої ескалації війни".

Підписанти листа закликають ЄС і держави-члени посилити дипломатичні зусилля з деякими країнами, "щоб схилити їх до посередницької ролі між воюючими сторонами". Серед таких країн згадується Китай.

Ліві виступають проти постачання Україні важкої зброї й вказують на небезпеку ядерної війни.

З кожною поставкою зброї важливо ретельно зважувати, де лежить "червона лінія", яка може бути сприйнята як вступ у війну і викликати відповідну реакцію,
– йдеться у листі.

Підписантами листа є декілька членів Бундестагу, Європейського парламенту і федеральних земель. Також лист підписав колишній прем'єр землі Бремен Карстен Зілінг та мер Дортмунда Томас Вестфаль.

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