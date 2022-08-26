У Німеччині хочуть, щоб Китай став посередником між Україною і росією
Відповідний лист лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є нинішній канцлер Олаф Шольц, опинився у німецьких журналістів. Ліві заявляють, що продовження війни лише призведе до більшої кількості жертв і руйнувань.
До речі Кіпр може стати джерелом ППО для України, – ЗМІ
Тому, як йдеться у листі, потрібне якнайшвидше припинення вогню "як точка відліку для комплексних мирних переговорів".
Соціал-демократи визнають, що покращення відносин з росією можливе тільки після відходу від влади диктатора владіміра путіна. Однак до того часу в Німеччині хочуть знайти "спосіб життя" з російським урядом, "який визнає реальність, яка може не подобатися, що виключає подальшої ескалації війни".
Підписанти листа закликають ЄС і держави-члени посилити дипломатичні зусилля з деякими країнами, "щоб схилити їх до посередницької ролі між воюючими сторонами". Серед таких країн згадується Китай.
Ліві виступають проти постачання Україні важкої зброї й вказують на небезпеку ядерної війни.
З кожною поставкою зброї важливо ретельно зважувати, де лежить "червона лінія", яка може бути сприйнята як вступ у війну і викликати відповідну реакцію,
– йдеться у листі.
Підписантами листа є декілька членів Бундестагу, Європейського парламенту і федеральних земель. Також лист підписав колишній прем'єр землі Бремен Карстен Зілінг та мер Дортмунда Томас Вестфаль.
Німеччини не збільшуватиме обсяги поставок Україні важкого озброєння
- Від початку повномасштабної війни росії проти України в Німеччині повільно ухвалюють рішення щодо військової допомоги нашій країні.
- Нещодавно Міністерство оборони Німеччини заявило, що не збільшуватиме кількість важкого озброєння для України. У відповідь канцлер Олаф Шольц заявив, що робитиме все для того, щоб Україна здолала ворога – на усіх фронтах.
- Цікаво, що Шольц запевнив, що Німеччина надаватиме для України системи важкого озброєння. Йдеться про самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню.
- Разом з тим, Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме зброю Україні, з якої можна було б обстріляти росію.
- Додамо, що до кінця літа в Німеччині обіцяли передати Україні сучасні системи ППО IRIS-T.
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