Такое мнение 24 каналу высказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак. По его словам, такие новости, как освобождение Высокополья в Херсонской области, очень важны для Украины.

Важно Можно надеяться, что в ближайшее время будет "жест доброй воли", – объяснение военного обозревателя

А то, что украинские военные не просто обороняются, а вытесняют врага, имеет огромное значение.

Даже минимальное наступление украинских войск это уже большая победа. Пусть это будет 1 или 2 населенных пункта (освобождены от россиян – 24 канала). Но факт, что мы уже в наступлении, а россияне – "вторая армия мира" – отступают... Это уже первая большая ступень к окончательной победе в войне,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Каким будет дальнейшее наступление ВСУ

По его словам, наступление украинских войск происходит по классическому военному догмату: прорыв на узком участке фронта максимальной численностью собственных войск.

Когда наступление идет на всем фронте, оно может быть успешным, но ненадолго. Ведь нужно постоянно обеспечивать логистику войск. Растянуть наступление на всей линии фронта очень сложно,

– отметил эксперт Института будущего.

Он предположил, что наступление ВСУ и дальше будет иметь сегодняшний формат.

Украинские военные будут осуществлять наступательные действия на отдельных участках фронта, проверяя российскую оборону.

Таким образом, россияне не смогут понять, где именно украинцы собираются наступать. По словам экс-сотрудника СБУ, это будет держать врага в напряжении. Оккупанты будут ожидать наступления на всей линии фронта, в то время как ВСУ сосредоточатся на одном или нескольких местах.

Деоккупация Крыма не за горами

Эксперт Института будущего подчеркнул, что уже не за горами и деоккупация Крыма. В частности, об этом свидетельствует обращение советника главы ОП Михаила Подоляка, призвавшего население полуострова искать укрытие и подготовить павербанк.

По мнению Ступака, Подоляк акцентировал особое внимание на павербанках в определенных целях.

Это было сказано для того, чтобы украинцы могли получать информацию не из российской пропаганды, а из альтернативных источников. Чтобы они знали, что о них не забыли и мы к ним скоро вернемся,

– отметил эксперт Института будущего.

Иван Ступак рассказал об особенностях контрнаступления ВСУ: смотрите видео

Наступление Вооруженных Сил Украины: главное

4 сентября украинские военные подняли украинский флаг над Высокопольем в Херсонской области. Местные жители трогательно встретили защитников.

ВСУ также вернули себе территорию на левом берегу реки Северский Донец в Донецкой области.

Западные эксперты и аналитики отмечают, что контрнаступление Вооруженных сил на Юге продвигается медленно. Однако все идет по плану.

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