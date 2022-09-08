Про це 24 каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, окупанти розуміють, що за потреби їм складно буде втікати з Херсонської області.

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Моральний стан окупантів дуже низький

Соболевський зазначив, що у Херсонській області зросла кількість випадків утечі російських військових. Окупанти, зокрема, час від часу проводять фільтраційні заходи, шукаючи власних солдатів, які залишили службу, насамперед це стосується "ЛНР".

Взагалі моральний настрій окупантів дуже низький нині на тлі останніх успіхів ЗСУ. Вони насправді дуже нервують і їм не дуже подобається, що їхнє керівництво взагалі з Херсона з'їхало. Маю на увазі саме військове командування,

– сказав заступник голови Херсонської облради.

Він зауважив, що загарбники, які там залишилися, чудово розуміють, що всі переправи наразі перебувають повністю під вогневим контролем ЗСУ. І, коли їм потрібно буде швидко тікати з Херсонщини, то не всі це зможуть зробити.

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Кадирівці не дають росіянам тікати з Херсонщини

Соболевський розповів, що росіяни для того, щоб не дати своїм солдатам утекти з поля бою, застосовують загороджувальні загони, залучаючи до цього кадировців. Але нема інформації стосовно того, щоб це робили безпосередньо на лінії фронту.

Думаю, кадировці самі б не захотіли туди їхати, тому що їх би там солдати інших народностей російської армії могли б і розстріляти, якби вони безпосередньо на "передку" щось намагалися їм розповідати,

– зазначив він.

Заступник голови Херсонської облради додав, що нема також інформації щодо кількості окупантів, які здалися у полон. Наші військові час від часу надають відповідні дані, але стараються все ж не розголошувати це завчасно, поки операція не буде закінчена.

Зверніть увагу! Офіційні особи у США вважають, що мета України звільнити Херсон до кінця 2022 року – амбітна та можлива. Окрім Херсона, Україна прагне деокупувати Нову Каховку, де знаходиться канал, який постачає воду в окупований Крим.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

Українська армія на Півдні має "повільний, але значущий прогрес". Це підтверджують і в Пентагоні.

Про те, що ЗСУ мають успіхи на Півдні України, говорять уже не лише міжнародні експерти й наш Генштаб, а й самі росіяни. Щоправда, вони визнають це випадково.

Збройні Сили України тим часом щодня знищують російських загарбників та їхню військову техніку. Наші морпіхи "денацифікували" опорний пункт росіян на Херсонщині.

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