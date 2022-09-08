Відео зі звільненої Балаклії опублікував активіст та блогер Сергій Стерненко. На ньому люди з синьо-жовтими прапорами зустрічають захисників.

До теми Над міськрадою Балаклії і у Волоховому Яру та ще у низці сіл на Харківщині синьо-жовті прапори

Військових вітають діти та літні люди.

Як українці зустрічають військових у Балаклії: дивіться відео

Український танк у центрі Балаклії: дивіться відео

Як звільняли Балаклію

Про звільнення Балаклії розповів блогер та журналіст Денис Казанський. Він зазначив, що у місті мешкали 30 тисяч людей. Це приблизно на третину більше Попасної.

Росіяни штурмували Попасну 2 місяці, без жалості вирівнюючи з артилерії житлові квартали. В результаті місто знищили російські військові злочинці на 90%. І відновити його вже неможливо. Балаклію ЗСУ взяли за два дні, не руйнуючи. Місто ціле, люди живі,

– зазначив Казанський.

Нові можливості для ЗСУ

Збройні Сили звільнили місто та довколишні населені пункти 8 вересня. Окупанти, ймовірно, відійшли на лівий берег (північний бік) річок Сіверський Донець і Середня Балаклійка. Дослідники американського інституту вивчення війни зазначили, що для України це нові можливості для контратак.

Російські вбивці скаржаться на наступ українців. Пропагандисти пишуть про оточення росармії.

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