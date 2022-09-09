"русский мир" продержался недолго

Дело в том, что Купянск для орков был одним из двух железнодорожных узлов на временно оккупированных территориях Украины, которые могла контролировать армия россии.

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А до февраля 2022 года кремлевские пропагандоны буквально рвали на себе тельняшку, что умение использовать железнодорожную логистику – это одна из "аналогов нет" особенностей армии россии.

Конкретно в этом случае рашистские эшелоны шли из белгорода через валуйки на Купянск и дальше – на временно оккупированный Донбасс. Чтобы поддерживать пиковый темп отстрела в 60 тысяч снарядов ежесуточно летом, оркам требовалось постоянно гнать нагруженные боекомплектом поезда из россии.

Бронепоезда не спасли

Похоже, россияне считали, что их железнодорожные коммуникации у Купянска настолько защищены и настолько "тыловые", что там можно пускать в ход бронепоезда.

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Серьезно, там армия рф украла вагоны и тепловозы у "Укрзалізниці" и сделала из них два бронепоезда под названиями "волга" и "енисей", которые по огневой мощи равнялись неполной мотострелковой роте.

Заодно посмотрим – оккупанты используют эти бронепоезда для "последнего боя" или все же для "драпа по сирийскому нормативу".

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