Таку думку 24 каналу озвучив політолог Микола Давидюк. Раніше Генсек ООН Антоніу Гутерреш оцінив перспективи зустрічі Зеленського з путіним.

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Повернення до діалогу з росією

Давидюк розповів, що для того, аби повернутись до діалогу з росією, необхідно, аби там відбулось певне перезавантаження. Крім того, для нас важливо:

Повернути всі свої території у кордонах 1991 року.

Виплата репарацій. Хоча їх платять сильні країни, які програли. Росія не є сильною країною, тому компенсації шляхом арештів закордонного майна.

Перезавантаження режиму в росії, на яке повинна піти внутрішня еліта, щоб залишитись "російською" елітою, а не "путінською".

У них буде такий політичний трюк, коли вони скажуть, що в усьому винен путін, а не росія. Буде такий соціальний договір. Не публічний, а таємний,

– зазначив політолог.

Він додав, що росіяни скажуть, що путіна вже вбили, скинули, тож домовляймось. Ті 3 пункти, описані вище, це головні умови повернення до можливого діалогу. З путіним і без їхнього каяття нічого не буде.

Путін боїться трибуналу

Політолог продовжив, що путін насправді боїться трибуналу й політичного покарання вищому керівництву росії. Він грається й навіть заборонив іншим країнам порівнювати себе з Гітлером.

"Умовно, можете називати, як хочете, але без трибуналу й не порівнюйте з Гітлером", – зауважив він.

За словами Давидюка, добре знати, чого боїться ворог. Тому називаймо путіна Гітлером і вимагаємо трибуналу для нього.

Є неписані правила в дипломатії, коли навіть спілкуючись з негідниками, не переходять за певні межі. Умовно країна каже, що для них важливо, у відповідь чує важливі речі для іншої країни, й ці межі не переходять,

– підсумував політолог.

Давидюк про те, що для росіян війна закінчиться згодою, мовляв, у всьому винен путін: дивіться відео

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