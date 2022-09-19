Улюбленою "зброєю" – по самих собі

2) Щоб перемкнути увагу з масових поховань в Ізюмі, росіяни починають розганяти інформацію про обстріл Донецька нібито українською стороною. Через усі пропагандистські праски вже крутять істерику про 13 загиблих.

Варте уваги Завдяки кому путін та росія перетворилися на невдах на очах у всього світу

Цей шаблон не змінюється вже вісім років. І в цьому – їхня проблема. Вони забивають частину ефіру, "позицію російської сторони" змушені цитувати. Але їм давно ніхто не вірить.

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Тому, я думаю, росіяни будуть змушені підвищити градус – підірвати щось у москві чи пітері.

Про головне Сподівання на палацовий переворот марні: що чекатиме на режим кремлівського тирана

Бо після втечі в Харківській області й сигналів типу заяви Пугачової їм кров із носа потрібен якийсь спосіб мобілізувати людей довкола війни, що втрачає популярність. Аналог ситуації 1999 року, коли путін лише піднімався на трон.

Цікаве – як путін наразі ставиться до власної армії після низки ганебних провалів: дивіться відео