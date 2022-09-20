Страх вместо оружия

Это полный бред. Потому что кому, как не украинцам, должно быть понятно, что россии не нужно обосновать свои преступления против человечества.

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И сдерживает кремль от применения ядерного оружия точно не отсутствие обоснования. Но как страшилка на некоторых до сих пор действует.

путин приготовил новую страшилку для мира и пытается его запугать / Фото Getty Images

На чем "спалился" кремль

В этом и весь смысл такого решения: напугать чужих и хоть что-нибудь сделать, чтобы оправдать себя в глазах своих. На самом деле это просто паника от бессилия.

О важном Какую катастрофу путинского режима оккупанты скрывают за угрозой "референдумов"

Но разговоры о "референдумах" накануне важных заседаний Генеральной ассамблеи ООН – в нашу пользу. Это еще раз подчеркивает, что ни к каким переговорам путин не готов. И одолженные глаза у серка на встрече с Моди не что иное, как очередная кремлевская разводка для мира.

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