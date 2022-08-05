А применение ядерного оружия может стать последним аргументом путина. Об этом в эфире 24 каналу сказал Петр Черник – военный эксперт.

Внимание После публичных отказов от ядерной войны путин должны признать собственное поражение, – Пионтковский

Возможность применения ядерного оружия невероятно высока,

– считает Черник.

Однако это решение принимает не только путин, это длинная защищенная цепочка принятия решений.

"Возможно ли это – я больше склонен к тому, что да, чем нет", – добавил специалист.

И объяснил, когда путин проигрывает в этой войне, он не останется в живых ни при каких обстоятельствах.

"Если эти люди придут к выводу, что их ждет физический конец или тюрьма, трибунал как военных преступников, то от них можно ожидать чего угодно", – добавил он.

Ситуация очень серьезная

Эксперт напомнил, что существует такая интеллектуальная концепция как "часы судного дня". Ее ввели, когда изобрели ракетно-ядерное вооружение еще в середине 50-х годов.

Справка. Часы показывают символическое время, отделяющее человечество со дня глобальной рукотворной катастрофы (время до полуночи). Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала и привлеченных экспертов, в том числе 18 лауреатов Нобелевской премии.

До начала полномасштабной войны, которую россия начала против Украины, часы показывали 60 секунд до катастрофы.

"В последнее время новые данные не решаются обнародовать, поэтому я предполагаю, что ситуация очень серьезная", – сказал Черник.

Черник не исключает, что путин применят ядерное оружие: смотрите видео

Добавим, генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что мир сейчас находится буквально в одном шаге к ядерному уничтожению. Он считает, что такой опасности на Земле еще не было со времен холодной войны.

Публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала сказал, что угроза ядерного удара по Украине маловероятна. И тому есть три причины.