А применение ядерного оружия может стать последним аргументом путина. Об этом в эфире 24 каналу сказал Петр Черник – военный эксперт.
Внимание После публичных отказов от ядерной войны путин должны признать собственное поражение, – Пионтковский
Возможность применения ядерного оружия невероятно высока,
– считает Черник.
Однако это решение принимает не только путин, это длинная защищенная цепочка принятия решений.
"Возможно ли это – я больше склонен к тому, что да, чем нет", – добавил специалист.
И объяснил, когда путин проигрывает в этой войне, он не останется в живых ни при каких обстоятельствах.
"Если эти люди придут к выводу, что их ждет физический конец или тюрьма, трибунал как военных преступников, то от них можно ожидать чего угодно", – добавил он.
Ситуация очень серьезная
Эксперт напомнил, что существует такая интеллектуальная концепция как "часы судного дня". Ее ввели, когда изобрели ракетно-ядерное вооружение еще в середине 50-х годов.
До начала полномасштабной войны, которую россия начала против Украины, часы показывали 60 секунд до катастрофы.
"В последнее время новые данные не решаются обнародовать, поэтому я предполагаю, что ситуация очень серьезная", – сказал Черник.
Черник не исключает, что путин применят ядерное оружие: смотрите видео
Добавим, генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что мир сейчас находится буквально в одном шаге к ядерному уничтожению. Он считает, что такой опасности на Земле еще не было со времен холодной войны.
Публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала сказал, что угроза ядерного удара по Украине маловероятна. И тому есть три причины.