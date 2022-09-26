Потрібна далекобійна зброя

Про це 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, це необхідно для того, щоб мати можливості знищувати окремі потенційні загрозливі засоби доставки ядерної зброї, зокрема на території окупованого Криму, де вони можуть розташовуватися. Це дозволить виключити загрози як для України, так і для країн Чорноморського басейну.

Зверніть увагу Можливі непублічні варіанти відповіді на ядерний удар, про які не говорять, – політтехнолог

"Для того, щоб нам, наприклад, діставати до такого об'єкта як "Феодосія-13", який з радянських часів відомий тим, що там зберігалася ядерна зброя, потрібно збільшувати ці можливості", – наголосив Мусієнко.

Військовий експерт зауважив, що українські спроможності щодо завдання ударів по окупованому Криму останнім часом і так зросли. Але більше додаткових сил та засобів – це ще один з елементів ядерного стримування і сигнал російській владі, що Захід та Україна не буде мовчки спостерігати за їхніми погрозами та шантажем.

Тому я думаю і допускаю, що найближчим часом ми побачимо повідомлення і збільшення такої допомоги від наших партнерів,

– додав він.

Насамперед мова йде про ракети ATACMS або інші види озброєння, які дають нам можливість діставати далі, щоб запобігти ядерним ударам, тероризму і шантажу. Мусієнко наголосив, що з точки зору міжнародного права це – абсолютно виправданий і очевидний жест, який дає можливість врятувати Європу від катастрофічних наслідків.

Тим паче, що це гарантовано договором про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого приєдналася Україна. У ньому чітко вказано, що на території України заборонено розміщення будь-яких ядерних арсеналів або засобів доставки. Це, вочевидь, порушується або може порушуватися росією, якщо в Криму чи на інших окупованих територіях з'являться носії ядерної зброї або навіть самі ядерні боєголовки.

Чому активізувалися розмови про ядерний удар

Мусієнко підкреслив, що збільшення заяв західних лідерів та активізація обговорення ймовірної ядерної атаки – це нормально та правильно, адже сам путін заявляє про це все частіше.

Так, причини для хвилювання та обдумування цього питання є – путін вчергове пригрозив ядерною зброєю у своєму зверненні, при цьому росія досі веде жорстоку війну проти України і застосовує ядерний шантаж, захопивши і мілітаризувавши Запорізьку АЕС, і не бажаючи виходити звідти навіть на вимогу МАГАТЕ. Крім того, час від часу прохання розмістити ядерну зброю на території білорусі лунають і від путінського посіпаки лукашенка.

"Це не може залишатися без уваги, тому що плани застосування тактичної ядерної зброї передбачалися росією і по окремих європейських країнах, тобто по Заходу. Це НАТО, це Європейський Союз, це зрештою гарантії безпеки, які перебувають під американською системою ПРО", – наголосив військовий експерт.

Тому, на погляд Мусієнка, погано було б, якби ядерну тему не обговорювали, і погрози російського диктатора залишалися б без уваги. Цього робити не можна, бо Україна та світ мають з усією рішучістю дати путіну зрозуміти, що наслідки ядерної атаки для росії можуть бути справді катастрофічними.

Це абсолютно правильні меседжі та сигнали, і в цьому сенсі надання зброї та підтримки Україні – це теж додатковий стримуючий фактор і гарантії безпеки,

– підсумував Мусієнко.

Олександр Мусієнко про ядерну загрозу від росії: дивіться відео

Захід розробляє план дій на випадок застосування путіним ядерної зброї

За даними видання Financial Times, країни Заходу працюють над планом дій, аби мати змогу швидко відреагувати на можливу ядерну атаку росії. Вони підвищують стеження та стримування. Тобто якщо путін сподівався, що після чергових погроз Україна піде на поступки чи капітуляцію, а Захід зменшить чи припинить підтримку, то задум не вдався. Сталося протилежне.