Через свої дії росіяни намагаються вирішити декілька "проблем" одночасно. Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Зверніть увагу Окупанти запланували знищення кримських татар: Чубаров про російську мобілізацію в Криму

Диспропорції у "мобілізації"

Голова Меджлісу зазначив, що зранку 22 вересня по всіх куточках Криму почали хапати людей й звозити їх на збірні пункти.

Така "оперативність" окупаційної адміністрації на півострові свідчить про те, що всю роботу з підготовки до "мобілізації" провели заздалегідь, у тому числі організаційну роботу. З оголошенням "мобілізації" всі сили у них спрямовувалися на те, щоб звозити людей на збірні пункти,

– пояснив Чубаров.

За його словами, коли у другій половині дня 22 вересня у Меджлісі проаналізували списки змобілізованих людей, то виявилося, що окупанти намагаються по максимуму залучати до мобілізації представників кримськотатарської народності.

"У нас був шок, позаяк ми помітили, що у більшості районах, списки яких до нас потрапили, була дуже велика диспропорція в етнічній представленості. У багатьох населених пунктах кількість змобілізованих кримських татар складала до 80 – 90 відсотків", – розповів нардеп.

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Росіяни шукають "гарматне м'ясо"

На думку Чубарова, це говорить про те, що окупанти поставили за мету при проведенні мобілізації знайти додаткове "гарматне м'ясо", щоб знищити українську Незалежність, українців і українську державу.

А попутно при цьому вони ще хочуть розв'язати питання знищення дорослих чоловіків корінного кримськотатарського народу. Таким чином вони хочуть знищити кримських татар, що не вдалося ані катерині другій, ані сталіну. Тепер путін взявся за цю "роботу",

– вказав нардеп.

З його слів, через це абсолютна більшість кримських татар зараз намагаються уникнути мобілізації.

"Вони знайшли один із дієвих способів – це виїзд через росію до третіх країн. Зараз тисячі молодих людей з сім'ями виїжджають з Криму для того, щоб уникнути мобілізації. Так вони відповідають на заклик уряду України та Меджлісу кримськотатарського народу", – резюмував представник кримських татар.

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