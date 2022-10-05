Колаборантка розповіла про щонайменше 23 херсонців. Служба безпеки України зібрала докази, що свідчать про добровільну співпрацю жінки з ворогом.

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За інформацію колаборантка отримала "посаду"

Колишня співробітниця одного з правоохоронних органів Херсонщини була лояльною до противника й отримала за це "посаду" у так званій "воєнно-цивільній адміністрації Херсонської області".

Щоб "виправдати виявлену їй довіру" вона продовжувала передавати дані ворогу щодо проукраїнських херсонців. Наразі "посадовиці" оголошено про підозру за пособництво державі-агресорці, вчинене у складі організованої групи.

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Зловмисниця намагалася передати ворожій розвідці дані про позиції ЗСУ на Одещині. На щастя, СБУ вдалося запобігти масованому ракетному удару по підрозділу української армії.

Місцеву жительку помітили окупанти через її прокремлівські погляди, які вона активно пропагувала. Жінка планувала передати інформацію агресорам через анонімні месенджери.

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Російські агенти готували "референдум" на Миколаївщині – СБУ затримала зрадників

Служба безпеки України затримала 2 агентів, що готували на Миколаївщині псевдореферендум. Їм повідомлено підозру про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України.

Організаторку "народного голосування" поки не піймали. Жінка переховується на тимчасово окупованій території країни. Правоохоронці повідомили їй про підозру заочно.

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