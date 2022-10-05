Обидві зловмисниці виявилися громадянками України. Їх затримали на східному і південному фронтах.

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Що відомо про зрадницю України з Одещини

Як встановили правоохоронці, місцеву жительку спецслужби Росії залучили до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення. Вона потрапила у поле зору агресорів через свої прокремлівські погляди, які неодноразово "афішувала".

Тож її залучили для збору розвідувальної інформації. Жінка повинна була:

приховано спостерігати за об’єктами,

визначати їх місця дислокації,

визначати маршрути переміщення Сил оборони у прифронтових районах,

робити відповідні позначки на карті.

Ці відомості вона планувала передати представникам країни-агресорки через анонімні месенджери. Проте СБУ вчасно затримала жінку та вилучила топографічну карту та схему з координатами тимчасового розташування підрозділу ЗСУ на Одещині. Саме по цьому підрозділу окупанти планували здійснити масований ракетний удар.

Зрадниця на Донеччині

На Донеччині агентку росіян затримали у Покровському районі. Вона також була інформаторкою та намагалась передати окупантам закриту інформацію про дислокацію та кількість особового складу одного з підрозділів ЗСУ.

Як встановили контррозвідники СБУ, вона була завербована російськими спецслужбами у серпні цього року. Її зв’язковим був учасник квазіреспубліки "ДНР", який давав вказівки щодо проведення розвідувально-підривної діяльності. Для комунікації вони також використовували закритий канал електронного зв’язку.

Як повідомили правоохоронці, насамперед ворог цікавився інформацією про розташування бойових позицій українських військ та оборонних споруд на території району.

Зверніть увагу! Обом зловмисницям СБУ повідомила про підозру за вчинені ними злочини. Одній з них уже обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Викриття зрадників України: останні новини

СБУ викрила 12 правоохоронців-перевертнів, які займалися репресіями на окупованих територіях. Їх підозрюють у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни, за що їм загрожує до 15 років в'язниці. Відомо, що зрадники знущалися з українців та фабрикували щодо наших людей кримінальні справи на тимчасово окупованих територіях.

На Харківщині СБУ викрила та затримала чиновницю-колаборантку. Вона пішла на співпрацю з представниками окупаційних військ і обійняла посаду у незаконному органі влади. Їй уже повідомили про підозру.

Також вдалося затримати чоловіка, який погрожував вбивством керівнику Луганщини Гайдаю. Окрім того, він був інформатором окупантів.

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