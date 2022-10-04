Одразу 12 перевертнів в погонах працювали на тимчасово окупованих територіях. Зрадники знущалися з українців та фабрикували щодо наших людей кримінальні справи.

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Підробляли докази та катували людей

За даними СБУ, злочини скоїли дев'ять чоловіків та троє жінок. Серед них і так званий "заступник начальника військової комендатури Лазурного Херсонської області" з позивним "Грек". Раніше він служив в органах Міністерства внутрішніх справ України. Втім, після початку бойових дій у 2014 році втік до тимчасово окупованого Криму та влаштувався до росгвардії.

На початку повномасштабної війни зрадник переїхав, аби "посилити силовий блок" окупаційного режиму. "Грек" викрадав, катував та вербував українців.

Ще один колаборант проявив себе вже після окупації Нової Каховки. Він очолив ізолятор тимчасового тримання у новоствореному відділенні поліції. Опісля зрадник викрадав проукраїнських громадян, серед яких і учасники АТО, та доставляв до ізолятора. До затриманих застосовували тортури.

Співпрацювати з загарбниками на Херсонщині погодилися ще три експерти-криміналісти. Наразі вони проводять різноманітні дослідження на користь окупаційної влади. А ще намагаються сфабрикувати фейкові звинувачення проти українців. Ще один поліцейський очолив "відділ карного розшуку" у Волновасі, що на Донеччині.



Як виглядають перевертні в погонах / Фото СБУ

Зверніть увагу! Колаборантів підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

Як в Україні борються з колаборантами

У зрадників часто "підгорає". Зокрема в Мелітополі наші партизани працюють блискавично. Вони покарали вже багато колаборантів. "Освітянці" Олені Шапуровій, яка тероризувала директорів шкіл і садків, підірвали автомобіль.

"Підсмажили" соратника гауляйтера на окупованій частині Запорізької області Олега Шостака.

Партизани влаштували вибух і біля будинку псевдокерівника водоканалу Юрія Онищука.

У серпні СБУ ідентифікувала всіх зрадників, що долучилися до "МВС Росії" на Запоріжжі. Вони придушували опір і залякували жителів.

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