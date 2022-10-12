Про це повідомили у пресслужбі СБУ. До цього 11 жовтня правоохоронці проводили обшуки в Іонафана. У миру він відомий як Анатолій Єлецьких.

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Митрополит Іонафан працював на Росію

Як виявилось, навіть після початку війни священнослужитель підтримував політику кремля та схвалював дії Росії. Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Експертиза підтвердила протиправний характер дій зрадника. Під час обшуків за місцем проживання та у релігійних спорудах правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку та мобільні термінали,

друковані матеріали проросійського змісту та пропагандистську літературу;

інші речові докази, які направлено на експертизу.

Нині у рамках кримінального провадження вирішується питання про повідомлення зраднику про підозру.

Вінницький митрополит Іонафан працював в інтересах Росії / фото СБУ

До речі, раніше митрополит Іонафан спростував інформацію про обушки за місцем його проживання та в єпархіальному управлінні. Він заявляв, що "докази, знайдені в цих приміщеннях, жодного відношення ні до нього, ні до Тульчинської єпархії не мають". Втім, тепер ми бачимо, що проросійський митрополит нахабно брехав.

Що відомо про митрополита Іонафана

Анатолій Єлецьких народився у Воронезькій області, що у Росії. Дитинство провів у Мурманській області. В Україну переїхав разом з родиною у віці 11 років.

Митрополит "прославився" своїми одіозними заявами. Так, у 2019 році він бідкався через нібито "складну релігійну ситуацію у зв'язку зі створенням ПЦУ". А згодом заявив, що "канонічною" є начебто тільки церква московського патріархату.

Нагадаємо, що СБУ викрила та припинила діяльність агентурної мережі Росії. Зрадники діяли на замовлення російської військової розвідки, більш відомої, як ГРУ.

Крім того, у Дніпрі також СБУ викрила корегувальника ворожого вогню по місту. Ним виявився представник найближчого оточення колишнього народного депутата Іллі Киви.

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