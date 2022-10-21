Сєнкевич зазначив, що інформація про те, що чиновник міськради виявився колаборантом, сколихнула громадськість. Тому мер вирішив розповісти деталі затримання зрадника.

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Мер розповів про затримання посадовця Миколаївської міськради

Сєнкевич розповів, що вранці 21 жовтня він отримав інформацію від СБУ про те, що директор одного з комунальних підприємств Миколаєва співпрацює з російськими окупантами.

Я особисто захотів бути присутнім під час цього затримання, щоб подивитися цьому покидьку в очі,

– зазначив міський голова.

Після цього Сєнкевич разом зі співробітниками СБУ прибули на нараду, де був присутнім посадовець-колаборант.

"Одразу скажу, що це було не в міській раді й не в моєму кабінеті, як пишуть деякі ЗМІ, бо в мене від початку війни немає свого кабінету. Ми не перебуваємо і не працюємо у міській раді", – наголосив мер.

Він зауважив, що СБУ затримала та оголосила колаборанту про підозру. Своєю чергою, міський голова під час наради заявив, що так буде з усіма, хто посміє зрадити Україну.

"Звичайно, ще буде суд і саме суд винесе вирок. Але я вважаю, що за співпрацю з окупантами має бути найвища міра покарання. Бо за таку співпрацю ми платимо дуже високу ціну – життями ні в чому не винних миколаївців", – додав Сєнкевич.

Міський голова подякував співробітникам СБУ за ефективну роботу.

"І нехай ті пацюки знають, що ми знайдемо кожного. Слава Україні!", – підсумував мер Миколаєва.

Дивіться звернення Олександра Сєнкевича:

Коротко про затримання колаборанта

У СБУ розповіли, що затримали начальника комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба". Одним із завдань зрадника була організація потужної агентурної групи російських спецслужб. Слідчі встановили, що:

Зловмисник "здавав" ворогу персональні дані військовослужбовців ЗСУ, СБУ, співробітників Нацполіції й обласної прокуратури.

Також він передавав окупантам списки загиблих українських захисників, збирав розвіддані про дислокацію і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ.

Інформував загарбників про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювались під час нарад у міськраді.

Окрім цього, чиновник намагався залучити до розвіддіяльності ще 4 людей з прокремлівськими поглядами. Їхні дії координував представник російських спецслужб, який перебуває в тимчасово окупованому Херсоні.

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