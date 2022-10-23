Детали задержания подозреваемого в государственной измене Вячеслава Богуслаева рассказал журналист Андрей Цаплиенко. Однако задержали не только экс-владельца "Мотор Січі".

Важно Экс-владельца "Мотор Сич" Богуслаева задержали по подозрению в госизмене

Запчасти России поставляли через 3 страны.

По словам Цаплиенко, Богуслаева подозревают в организации незаконной схемы передачи россиянам деталей военной авиации, которой сейчас атакуют Украину. Схема поставки была налажена через 3 страны, о которых должна сообщить СБУ. Однако Цаплиенко отметил, что речь идет о странах Европы, Ближнего Востока и Азии.

Кроме того, по словам журналиста, вместе с Богуслаевым задержан и начальник Департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич".

Также известно, что Богуслаев отказался открывать дверь стражам порядка, поэтому им пришлось делать это самостоятельно. После обысков экс-владельца "Мотор Сичи" под конвоем увезли из Запорожья в Киев.

Кроме того, оцепление подозреваемого не отвечает на телефонные звонки.

Что известно о задержании Богуслаева

Вечером 22 октября источники 24 канала в СБУ сообщили о задержании экс-владельца "Мотор Сичи" и бывшего депутата Верховной Рады трех созывов Вячеслава Богуслаева по подозрению в государственной измене. Любопытно, что Богуслаев имеет звание Героя Украины. Дважды проходил в парламент от Партии регионов, а в 2014 году вошел во фракцию "Воля народа".

Кроме предоставления деталей для военной авиации, Богуслаева подозревают в работе на российские спецслужбы. Согласно действующему законодательству, Богуслаеву может угрожать пожизненное заключение за коллаборационизм и государственную измену.

Важная деталь

Интересно, что еще в 2019 году журналисты Bihus.info разоблачили факт сотрудничества менеджеров Богуслаева с Россией. "Мотор Сич" и ее дочерние компании получали заказы на обслуживание специального летного отряда "Россия", занимающегося перевозкой всех топ-чиновников страны-агрессора, а также руководителей спецслужб и российской армии.

С 2015 по 2017 год связанная с Богуслаевым компания "Борисфен" получила от россиян заказов на 3,5 миллиона долларов.

Когда Украина запретила экспорт деталей в Россию производство россиянами "собственных" комплектующих для вертолетов не прекратилось. В 2017 году в сертификате авиационного регистра России указывалось, что двигатель ТВ3-117ВМ, который ставят на многоцелевые Ми-8, выполнен совместно с "Мотор Сич".

Кроме того, немалый скандал вокруг "Мотор Сичи" возник из-за соглашения с китайской компанией. В декабре 2019 стало известно, что акции АО "Мотор Сич" купили компании из Китая, в частности – Skyrizon.

В январе 2020 года США ввели санкции против Skyrizon из-за угрозы национальной безопасности страны. Тогда же президент Владимир Зеленский по решению СНБО также применил ограничительные меры к Skyrizon, а в марте СНБО решил вернуть "Мотор Сич" в государственную собственность. Поэтому китайская сторона обратилась к Гааге с иском о компенсации за сорванное соглашение. От Украины потребовали 4,6 миллиарда долларов.

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