Відбулось закрите судове засідання 24 жовтня в одному з районних судів столиці, на якому обрали запобіжний захід Олегу Дзюбі. Чоловік був начальником департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі", допоки СБУ не запідозрила його у зраді України.

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Який вирок суд озвучив Дзюбі

Важливо, що на саме судове засідання журналістів не пустили – лише на оголошення рішення суду. Як повідомляють ЗМІ, Шевченківський суд Києва відправив під арешт на два місяці Олега Дзюбу.

Зверніть увагу! Дзюба відмовився давати будь-які коментарі та спілкуватися з пресою. Поки він ніяк публічно не відреагував на вирок суду.

На рішення суду очікує Богуслаєв

Відкритим залишається питання, чи доведуть прокурори вину ексдиректора "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва. Наразі вирок йому ще не оголосили, однак журналісти з ним поспілкувалися та поставили декілька запитань щодо того, чи справедливими є звинувачення Служби Безпеки та чи співпрацював він з державою-агресоркою.

Я не в курсі. Я генеральний конструктор 20 років. Моє завдання – робити вертольоти,

– відповідав Богуслаєв.

Ексдиректор "Мотор Січі" відповідає на запитання журналістів про звинувачення в держзраді: дивіться відео з відкритих джерел

Справа Богуслаєва: актуальна інформація

22 жовтня стало відомо, що СБУ вручили підозру та затримали ексочільника підприємства, що обслуговує літаки.

Ймовірно, він постачав Росії двигуни до ударних вертольотів. Детальної інформації на той час не було, однак ЗМІ розповіли про затримання Богуслаєва.

Пізніше Служба Безпеки опублікувала докази співпраці Богуслаєва з Росією. Виявилось, що чоловік навіть виправдовував удар по "Мотор Січі".

Що відомо про скандальне "регіональне" минуле Богуслаєва В'ячеслав Богуслаєв тричі проходив до Верховної Ради, двічі від "Партії Регіонів". Після перемоги Революції Гідності колишній регіонал обрався втретє й влився до фракції "Воля народу". Також він балотувався на виборах до парламенту у 2019 році на мажоритарному окрузі, але програв.

Інформація з відкритих джерел

Варте уваги – цікаві деталі про затримання Богуслаєва: дивіться відео