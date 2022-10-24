Состоялось закрытое судебное заседание 24 октября в одном из районных судов столицы, на котором избрали меру пресечения Олегу Дзюбе. Мужчина был начальником департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич", пока СБУ не заподозрила его в предательстве Украины.

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Какой приговор суд озвучил Дзюбе

Важно, что на судебное заседание журналистов не пустили – только на объявление решения суда. Как сообщают СМИ, Шевченковский суд Киева отправил Олега Дзюбу под арест на два месяца.

Обратите внимание! Дзюба отказался давать какие-либо комментарии и общаться с прессой. Пока что он публично не отреагировал на приговор суда.

Решения суда ожидает Богуслаев

Открытым остается вопрос, докажут ли прокуроры вину экс-директора "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Приговор ему еще не огласили, однако журналисты с ним пообщались и задали несколько вопросов относительно того, справедливы ли обвинения Службы безопасности и сотрудничал ли он с государством-агрессором.

Я не в курсе. Я генеральный конструктор 20 лет. Моя задача – делать вертолеты,

– отвечал Богуслаев.

Экс-директор "Мотор Сич" отвечает на вопросы журналистов об обвинениях в госизмене: смотрите видео из открытых источников

Дело Богуслаева: актуальная информация

22 октября стало известно, что СБУ вручила подозрение и задержала экс-главу обслуживающего самолеты предприятия.

Вероятно, он поставлял России двигатели к ударным вертолетам. Подробной информации в то время не было, однако СМИ рассказали о задержании Богуслаева.

Позже Служба безопасности опубликовала доказательства сотрудничества Богуслаева с Россией. Оказалось, что мужчина даже оправдывал удар по "Мотор Сич".

Что известно о скандальном "региональном" прошлом Богуслаева Вячеслав Богуслаев трижды проходил в Верховную Раду, дважды от Партии Регионов. После победы Революции Достоинства бывший регионал избрался в третий раз и влился во фракцию "Воля народа". Также он баллотировался на выборах в парламент в 2019 году в мажоритарном округе, но проиграл.

Информация из открытых источников

Достойно внимания – интересные детали о задержании Богуслаева: смотрите видео