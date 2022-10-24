Состоялось закрытое судебное заседание 24 октября в одном из районных судов столицы, на котором избрали меру пресечения Олегу Дзюбе. Мужчина был начальником департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич", пока СБУ не заподозрила его в предательстве Украины.
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Какой приговор суд озвучил Дзюбе
Важно, что на судебное заседание журналистов не пустили – только на объявление решения суда. Как сообщают СМИ, Шевченковский суд Киева отправил Олега Дзюбу под арест на два месяца.
Решения суда ожидает Богуслаев
Открытым остается вопрос, докажут ли прокуроры вину экс-директора "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Приговор ему еще не огласили, однако журналисты с ним пообщались и задали несколько вопросов относительно того, справедливы ли обвинения Службы безопасности и сотрудничал ли он с государством-агрессором.
Я не в курсе. Я генеральный конструктор 20 лет. Моя задача – делать вертолеты,
– отвечал Богуслаев.
Экс-директор "Мотор Сич" отвечает на вопросы журналистов об обвинениях в госизмене: смотрите видео из открытых источников
Дело Богуслаева: актуальная информация
- 22 октября стало известно, что СБУ вручила подозрение и задержала экс-главу обслуживающего самолеты предприятия.
- Вероятно, он поставлял России двигатели к ударным вертолетам. Подробной информации в то время не было, однако СМИ рассказали о задержании Богуслаева.
- Позже Служба безопасности опубликовала доказательства сотрудничества Богуслаева с Россией. Оказалось, что мужчина даже оправдывал удар по "Мотор Сич".
Что известно о скандальном "региональном" прошлом БогуслаеваВячеслав Богуслаев трижды проходил в Верховную Раду, дважды от Партии Регионов. После победы Революции Достоинства бывший регионал избрался в третий раз и влился во фракцию "Воля народа". Также он баллотировался на выборах в парламент в 2019 году в мажоритарном округе, но проиграл.
Информация из открытых источников
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