На офіційних сторінках Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з'явились повідомлення про оголошення підозри Максиму Микитасю та його затримання. Колишнього нардепа уже не вперше звинувачують у хабарництві, однак на цей раз сума особливо велика – 22 мільйони євро.

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Микитась хотів дати хабар меру Дніпра

Як повідомляє НАБУ, ексчиновник запропонував міському голові Дніпра гроші за те, що той дозволить одній з компаній будувати метрополітен поза чесним конкурсом. Як не дивно, ця компанія є підконтрольною Микитасю і, ймовірно, він планував нажитися на будівництві підземки.

Гроші меру Дніпра він обіцяв надати не одразу, а частинами. "Розстрочка" мала тривати до 2027 року.

"Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро – 24 канал), що становить відповідно 22 млн євро. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку,

– написали в структурі.

У САП зазначають, що 18 жовтня 2022 року Микитасю затримали без рішення суду згідно зі 208 статею Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Зверніть увагу! У Конституції України вказано, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та її не можна покарати, допоки вину не доведуть в законному порядку і суд не оголосить вирок.

У пресслужбі НАБУ також підкреслили, 22 мільйони євро – це одна з рекордних сум, яку коли-небудь зафіксовували правоохоронцями в Україні. Розслідування справи Микитася силовики розпочали за заявою міського голови Дніпра.

Скандальний бекграунд Максима Микитася

Екснардеп від листопада 2021 року є також обвинуваченим в іншій справі, яку розслідують НАБУ і САП. Його підозрюють у тому, що він незаконно заволодів 81 мільйоном гривень. Кошти належали Нацгвардії. Справу наразі слухають у суді.

Перед тим його підозрювали у замовлені викрадення юриста столичної компанії Олега Мірошниченка. Однак суд відпустив тоді колишнього депутата зі СІЗО, задовільнивши клопотання адвокатів.

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