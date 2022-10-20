Соответствующее решение судья ВАКС принял 20 октября. По версии следствия эти деньги он предлагал за возможность строить метро в Днепре.
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Никита арестован за попытку подкупа Филатова
САП сообщила, что судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения экснардепу по ходатайству детективов НАБУ.
По решению суда к указанному лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 260 миллионов гривен залога,
– говорится в сообщении.
Микитась выйдет на свободу, если заплатит треть из предложенной взятки
Максима Микитася арестовали на 2 месяца, то есть до 16 декабря 2022 года. Однако если он внесет залог в размере 100 тысяч не облагаемых налогом минимумов, а это 260 миллионов гривен, то выйдет на свободу.
Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин написал, что в случае оплаты залога Микитась должен:
- сдать загранпаспорт;
- носить электронный браслет;
- также ему запрещено общаться с мэром Днепра Борисом Филатовым, которому экс-нардеп мог предлагать взятки.
Стоит отметить, что сумма залога, которую определил суд, в 3,2 раза меньше взятки , которую Максим Никитась мог предлагать городскому председателю Днепра.
Микитась мог предлагать взятку, чтобы достроить метро в Днепре
По данным следствия, бывший народный депутат и экс-председатель государственной компании "УкрБуд" Максим Микитась в октябре 2022 года предложил мэру Днепра Борису Филатову 22 миллиона евро. Эти деньги должны были пойти на то, чтобы достроить метрополитен в Днепре вне конкурса.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура уточнили, что деньги Никитась обещал предоставить не сразу, а частями платить до 2027 года. По всей видимости, подозреваемый хотел нажиться на строительстве.
Следует вспомнить, что 19 октября НАБУ и САП сообщили об объявлении подозрения Максиму Микитасю и его задержании.
Филатов подтвердил эту информацию
Борис Филатов написал 19 октября, что подтверждает эту информацию: "Да, подтверждаю, это правда".
Мэр отметил, что когда ему предложили взятку, он обратился в Национальное антикоррупционное бюро.
Суспільне написало, что показания мэра во время заседания зачитал прокурор. Там говорилось, что:
- "Микитась предложил мне встретиться для обсуждения и принятия мной ряда решений в его интересах;
- используя полномочия городского головы Днепра относительно передачи ему подряда по строительству метрополитена подконтрольной Микитась строительной компании;
- как я понял, в случае моего содействия Никитасю, он предлагает предоставить мне вознаграждение».
Прокурор сказал, что Никита хотел получить 220 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития и привлечь подконтрольную ему компанию-подрядчика.
Компания должна получать 10% от каждой сделки или финансовой операции. При содействии Филатова Микитась якобы и предлагал взятку.
Я не предложил 1,2 миллиона, 500 или 200 тысяч евро или долларов за подписание. Нет. Только создание совместного предприятия из общества. Все. И контроль со стороны общины,
– возразил Максим Микитась.
Адвокат сказал, что компания-подрядчик будет согласовывать все заказы. Мол, город мог дополнительно заработать 10%, а не лично Филатов, и здесь нет ничего криминального.