Соответствующее решение судья ВАКС принял 20 октября. По версии следствия эти деньги он предлагал за возможность строить метро в Днепре.

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Никита арестован за попытку подкупа Филатова

САП сообщила, что судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения экснардепу по ходатайству детективов НАБУ.

По решению суда к указанному лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 260 миллионов гривен залога,

– говорится в сообщении.

Микитась выйдет на свободу, если заплатит треть из предложенной взятки

Максима Микитася арестовали на 2 месяца, то есть до 16 декабря 2022 года. Однако если он внесет залог в размере 100 тысяч не облагаемых налогом минимумов, а это 260 миллионов гривен, то выйдет на свободу.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин написал, что в случае оплаты залога Микитась должен:

сдать загранпаспорт;

носить электронный браслет;

также ему запрещено общаться с мэром Днепра Борисом Филатовым, которому экс-нардеп мог предлагать взятки.

Стоит отметить, что сумма залога, которую определил суд, в 3,2 раза меньше взятки , которую Максим Никитась мог предлагать городскому председателю Днепра.

Микитась мог предлагать взятку, чтобы достроить метро в Днепре

По данным следствия, бывший народный депутат и экс-председатель государственной компании "УкрБуд" Максим Микитась в октябре 2022 года предложил мэру Днепра Борису Филатову 22 миллиона евро. Эти деньги должны были пойти на то, чтобы достроить метрополитен в Днепре вне конкурса.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура уточнили, что деньги Никитась обещал предоставить не сразу, а частями платить до 2027 года. По всей видимости, подозреваемый хотел нажиться на строительстве.

Следует вспомнить, что 19 октября НАБУ и САП сообщили об объявлении подозрения Максиму Микитасю и его задержании.

Филатов подтвердил эту информацию

Борис Филатов написал 19 октября, что подтверждает эту информацию: "Да, подтверждаю, это правда".

Мэр отметил, что когда ему предложили взятку, он обратился в Национальное антикоррупционное бюро.

Суспільне написало, что показания мэра во время заседания зачитал прокурор. Там говорилось, что:

"Микитась предложил мне встретиться для обсуждения и принятия мной ряда решений в его интересах;

используя полномочия городского головы Днепра относительно передачи ему подряда по строительству метрополитена подконтрольной Микитась строительной компании;

как я понял, в случае моего содействия Никитасю, он предлагает предоставить мне вознаграждение».

Прокурор сказал, что Никита хотел получить 220 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития и привлечь подконтрольную ему компанию-подрядчика.

Компания должна получать 10% от каждой сделки или финансовой операции. При содействии Филатова Микитась якобы и предлагал взятку.

Я не предложил 1,2 миллиона, 500 или 200 тысяч евро или долларов за подписание. Нет. Только создание совместного предприятия из общества. Все. И контроль со стороны общины,

– возразил Максим Микитась.

Адвокат сказал, что компания-подрядчик будет согласовывать все заказы. Мол, город мог дополнительно заработать 10%, а не лично Филатов, и здесь нет ничего криминального.