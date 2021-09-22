Второй задержанный, по словам Бутусова, – это Андрей Шатилин. Он является бывшим членом Общественного совета при Минобороны, а также экс-помошником "Слуги народа" Ирины Верещук.

Кстати Погорели на взятке в 30 тысяч долларов: чиновников Минобороны поймали "на горячем"

Как задержали мужчин

ГБР задержало их "с поличным" 15 сентября. Чиновник и посредник требовали от представителя предприятия 30 тысяч долларов. Взамен обещали посодействовать в решении о разрешении на отвод в постоянное пользование земли для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома в Гостомеле Киевской области.

По данным источников "Цензор.Нет", задержали именно Сергея Собана. Он – начальник Центрального управления капитального строительства Минобороны. Бутусов говорит, что в схеме также участвовал глава Гостомельской территориальной общины Юрий Прилипко.

Собан и дело Микитася – Татарова

Собан находится в должности уже много лет. Бутусов вспомнил о расследовании "Наши деньги", в котором говорилось, что чиновник в 2015 году заключил договор на строительство со структурами из группы Максима Микитася. Главным юристом в структурах тогда работал Олег Татаров.

По словам журналиста, Собан якобы "может много рассказать о том, как воруют на высшем уровне в руководстве Минобороны".

Что надо найти о деле Микитася – Татарова

Татарова подозревают в причастности к коррупционному скандалу со схемой с квартирами Нацгвардии. Убытки от схемы достигли 81 миллиона гривен.

Татарову в декабре 2020 года должны были избрать меру пресечения, но не смогли. Офис генпрокурора забрал дело из НАБУ и передал в СБУ.

Апелляция Антикоррупционного суда 18 марта провела последнее заседание по делу. Суд не смог отменить решение Печерского суда и закрыл производство.

Текст поста Бутусова:

ГБР задержало на взятке в 20 тысяч долларов высокопоставленного чиновника Минобороны Сергея Собана, который решал вопросы со структурами Микитася и Татарова, и Андрея Шатылина, бывшего члена Общественного совета Минобороны и бывшего помощника "Слуги народа" Ирины Верещук.

15 сентября Государственное бюро расследований сообщило о задержании с поличным на взятке в 20 тысяч долларов чиновника Минобороны и посредника.

"По данным следствия, они требовали от представителя предприятия 30 тысяч долларов США за содействие в принятии сессией поселкового совета решения о Разрешении на разработку проекта землеустройства по отводу в постоянное пользование земельного участка для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома в пгт. Гостомель Киевской области. Также за эти средства обещали предоставить разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу другого земельного участка в пгт. Гостомель в пользование на условиях аренды и заключения с Центральным территориальным управлением капитального строительства Минобороны договора о капитальном строительстве на землях, находящихся в ведении Минобороны, в том числе на территории военного Городка".

По данным источников Цензор.Нет, задержанные – начальник Центрального управления капитального строительства Минобороны Сергей Собан, и посредник – Андрей Шатылин, бизнесмен, известный как бывший член Общественного совета Минобороны, бывший советник директора отеля Минобороны "Казацкий" в Киеве, и бывший помощник на общественных началах "Слуги народа" Ирины Верещук. Верещук сразу оформила себе Шатылина помощником после избрания депутатом, однако в октябре 2019 заявила, что лишила Шатылина этого статуса.

В схеме также принимал участие глава Гостомельской территориальной общины Юрий Прилипко.

Интересно, что Сергей Собан находится на своем посту много лет, и в 2015-м году заключил договор на строительство со структурами из группы Максима Микита, о чем сообщили Наши деньги.

А главным юристом в структурах Микитася работал Олег Татаров – нынешний заместитель главы Офиса Президента по вопросам правоохранительных органов. Сейчас и Микитась и Татаров – подозреваемые НАБУ по делу о коррупции при закупке квартир для Нацгвардии.

Задержание Собана проводится в рамках большого уголовного расследования, которое ГБР ведет против подозреваемого в коррупции заместителя министра обороны Игоря Халимона. Именно Халимон контролировал и продолжает контролировать при Андрее Таране все коррупционные схемы, связанные с наиболее доходными статьями – госзакупки, земля, недвижимость. И после увольнения с должности Халимона оставили в статусе советника в МО, и он по-прежнему решает любые вопросы.

Собан может многое рассказать о том, как воруют на высшем уровне в руководстве Минобороны. Но доведут это дело до суда, учитывая, что Собан имеет контакты с Татаровым, а Тарана "крышует" от подозрения и увольнения лично глава Офиса Президента Андрей Ермак, вызывает большие вопросы.

Волонтеры собирают деньги на беспилотники, топливо, тепловизоры, кабель, стройматериалы для воинов, а "защитники Украины" в Минобороны кладут в карман пачки баксов не напрягаясь. Одна война на Донбассе, и другая война в тылу...