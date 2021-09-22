Другий затриманий, за словами Бутусова, – це Андрій Шатилін. Він є колишнім членом Громадської ради при Міноборони, а також експомічником "Слуги народу" Ірини Верещук.

До речі Погоріли на хабарі у 30 тисяч доларів: посадовців Міноборони спіймали "на гарячому"

Як затримали чоловіків

ДБР затримало їх "на гарячому" 15 вересня. Чиновник та посередник вимагали від представника товариства 30 тисяч доларів. Натомість обіцяли посприяти у рішенні про дозвіл на відведення в постійне користування землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку у Гостомелі, що на Київщині.

За даними джерел "Цензор.Нет", затримали саме Сергія Собана. Він – начальник Центрального управління капітального будівництва Міноборони. Бутусов каже, що у схемі також брав участь глава Гостомельської територіальної громади Юрій Прилипко.

Собан та справа Микитася – Татарова

Собан перебуває на посаді вже багато років. Бутусов згадав про розслідування "Наші гроші", у якому мовилось, що чиновник у 2015 році уклав договір на будівництво зі структурами з групи Максима Микитася. Головним юристом в структурах тоді працював Олег Татаров.

За словами журналіста, Собан нібито "може багато розповісти про те, як крадуть на вищому рівні в керівництві Міноборони".

Що треба знайти про справу Микитася – Татарова

Татарова підозрюють у причетності до корупційного скандалу зі схемою з квартирами Нацгвардії. Збитки від схеми сягнули 81 мільйона гривень.

Татарову у грудні 2020 року мали обрати запобіжний захід, але не змогли. Офіс генпрокурора забрав справу з НАБУ та передав до СБУ.

Апеляція Антикорупційного суду 18 березня провела останнє засідання у справі. Суд не зміг скасувати рішення Печерського суду і закрив провадження.

Текст поста Бутусова:

ДБР затримало на хабарі в 20 тисяч доларів високопоставленого чиновника Міноборони Сергія Собана, який вирішував питання зі структурами Микитася і Татарова, та Андрія Шатиліна, колишнього члена Громадської ради Міноборони та колишнього помічника "Слуги народу" Ірини Верещук.

15 вересня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання на гарячому на хабарі в 20 тисяч доларів чиновника Міноборони і посередника.

"За даними слідства, вони вимагали від представника товариства 30 тисяч доларів США за сприяння в прийнятті сесією селищної ради рішення про Дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку у смт. Гостомель Київської області. Також за ці кошти обіцяли надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою стосовно відведення іншої земельної ділянки в смт. Гостомель у користування на умовах оренди та укладення з Центральним територіальним управлінням капітального будівництва Міноборони договору про капітальне будівництво на землях, що перебувають у віданні Міноборони, у тому числі на території військового Містечка".

За даними джерел Цензор.Нет, затримані – начальник Центрального управління капітального будівництва Міноборони Сергій Собан, і посередник – Андрій Шатилін, бізнесмен, відомий як колишній член Громадської ради Міноборони, колишній радник директора готелю Міноборони Козацький в Києві, і колишній помічник на громадських засадах "Слуги народу" Ірини Верещук. Верещук відразу оформила собі Шатіліна помічником після обрання депутатом, проте в жовтні 2019 заявила, що позбавила Шатиліна цього статусу.

У схемі також брав участь глава Гостомельської територіальної громади Юрій Прилипко.

Цікаво, що Сергій Собан перебуває на своїй посаді багато років, і в 2015-му році уклав договір на будівництво зі структурами з групи Максима Микита, про що повідомили Наші гроші.

А головним юристом в структурах Микитася працював Олег Татаров – нинішній заступник голови Офісу Президента з питань правоохоронних органів. Зараз і Микитась та Татаров – підозрювані НАБУ у справі про корупцію при закупівлі квартир для Нацгвардії.

Затримання Собана проводиться в рамках великого кримінального розслідування, яке ДБР веде проти підозрюваного в корупції заступника міністра оборони Ігоря Халимона. Саме Халімон контролював і продовжує контролювати при Андрію Тарану всі корупційні схеми, пов'язані з найбільш дохідними статтями – держзакупівлі, земля, нерухомість. І після звільнення з посади Халимона залишили в статусі радника в МО, і він як і раніше вирішує будь-які питання.

Собан може багато розповісти про те, як крадуть на вищому рівні в керівництві Міноборони. Але чи доведуть цю справу до суду, з огляду на, що Собан має контакти з Татаровим, а Тарана "кришує" від підозри і звільнення особисто глава Офісу Президента Андрій Єрмак, викликає великі питання.

Волонтери збирають гроші на безпілотники, паливо, тепловізори, кабель, будматеріали для воїнів, а "защітнікі України" в Міноборони кладуть в кишеню пачки баксів не напружуючись. Одна війна на Донбасі, і інша війна в тилу...