Як оскаржити рішення ВЛК – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також В Міноборони розповіли, скільки звернень надійшло на укладення контракту від 18 – 24-річних

Як оскаржити рішення ВЛК

Військово-лікарська комісія на основі медичного огляду та досліджень ухвалює рішення про придатність чи непридатність до служби. Якщо військовозобов'язаний має скарги на здоров'я, то лікарі зобов'язані призначити додаткові медичні обстеження.

Якщо військовозобов'язаний не згодний з рішенням ВЛК, то він може оскаржити його у суді. Для цього потрібно дотримуватися певного алгоритму дій. По-перше, існує певний порядок розгляду рішень:

постанови ВЛК районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки можна оскаржити до ВЛК області або м. Києва.

перегляд постанов підпорядкованих ВЛК (ВЛК областей) мають право здійснювати ВЛК регіонів.

постанови будь-яких лікарсько-консультативних комісій має право переглядати Центральна ЛКК, яка є керівним органом.

До слова, про те, якою буде мобілізація у лютому 2025, чи будуть суттєві зміни та кого не призиватимуть до армії – читайте за посиланням.

Для оскарження постанови ВЛК у досудовому порядку необхідно підготувати відповідну заяву про перегляд такої постанови та додати всі необхідні документи, видані військово-лікарською комісією. У заяві важливо чітко викласти підстави для оскарження, наприклад, непомічену хворобу, помилку ВЛК у встановленні причинного зв’язку захворювання тощо.

Загалом існує кілька причин, щоб оскаржити рішення ВЛК. По-перше, це формальні помилки, які виявили під час перевірки документів. До прикладу, лікар не заповнив певний рядок у медичній формі.

Дивіться також Мобілізація у березні: які зміни очікуються, що треба знати про вік, порядок та облік

По-друге, це звернення правоохоронних органів до Центральної та регіональних ВЛК через розслідування кримінальних справ проти лікарів, які є членами ВЛК. Так, якщо лікарів підозрюють у хабарництві, то рішення ВЛК можуть скасувати чи оскаржити у суді.

По-третє, рішення ВЛК можна оскаржити, якщо до Розпису хвороб внесені зміни, що визначають придатність до військової служби.