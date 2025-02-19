Как обжаловать решение ВВК – сообщает 24 Канал.

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Как обжаловать решение ВВК

Военно-врачебная комиссия на основе медицинского осмотра и исследований принимает решение о пригодности или непригодности к службе. Если военнообязанный имеет жалобы на здоровье, то врачи обязаны назначить дополнительные медицинские обследования.

Если военнообязанный не согласен с решением ВВК, то он может обжаловать его в суде. Для этого нужно придерживаться определенного алгоритма действий. Во-первых, существует определенный порядок рассмотрения решений:

постановления ВВК районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки можно обжаловать в ВВК области или г. Киева.

пересмотр постановлений подчиненных ВВК (ВВК областей) имеют право осуществлять ВВК регионов.

постановления любых врачебно-консультативных комиссий имеет право пересматривать Центральная ВКК, которая является руководящим органом.

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Для обжалования постановления ВВК в досудебном порядке необходимо подготовить соответствующее заявление о пересмотре такого постановления и добавить все необходимые документы, выданные военно-врачебной комиссией. В заявлении важно четко изложить основания для обжалования, например, незамеченную болезнь, ошибку ВВК в установлении причинной связи заболевания и тому подобное.

В общем существует несколько причин, чтобы обжаловать решение ВВК. Во-первых, это формальные ошибки, которые обнаружили при проверке документов. К примеру, врач не заполнил определенную строку в медицинской форме.

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Во-вторых, это обращение правоохранительных органов в Центральную и региональные ВВК из-за расследования уголовных дел против врачей, которые являются членами ВВК. Так, если врачей подозревают во взяточничестве, то решение ВВК могут отменить или обжаловать в суде.

В-третьих, решение ВВК можно обжаловать, если в Роспись болезней внесены изменения, определяющие пригодность к военной службе.