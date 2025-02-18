Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України та стосується народного господарства, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ та організацій. Усе, що треба знати про мобілізацію в Україні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Які зміни відбулися у мобілізації нещодавно

16 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Документ передбачає низку змін, зокрема зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років і скасування статусу "обмежено придатних", який дозволяв громадянам з певними фізичними обмеженнями проходити службу у тилових частинах. Відповідно до нових правил, усі чоловіки зобов'язані особисто з'явитися до призовних центрів для проходження медичного огляду з метою збільшення кількості потенційних призовників.

Ці зміни продовжують положення, запроваджені у серпні 2023 року, які скоротили звільнення від медогляду та послабили вимоги для вступу до десантно-штурмових військ і морської піхоти 2 вересня 2023 року.

Також змінилися правила відстрочки від мобілізації. Звільнення від мобілізації можуть отримати чоловіки, які мають трьох і більше дітей, чиї дружини доглядають за хворими батьками за відсутності інших працездатних членів сім'ї, або чиї дружини мають інвалідність і не мають інших опікунів. Однак держава розрізняє інвалідність за ступенем тяжкості, і якщо вона визнана незначною, чоловік не отримує відстрочку.

Крім того, обмежено пільги для державних службовців і працівників місцевого самоврядування – не більше ніж 50% призовників можуть скористатися відстрочкою через бронювання. Водночас власники критично важливих для економіки підприємств зараховуватимуться до резерву, навіть якщо не працюють у власному бізнесі.

Кого можуть мобілізувати у березні

Загальну мобілізацію в Україні продовжено на 90 днів – з 8 лютого до 9 травня 2025 року. Воєнний стан також подовжили на цей самий період.

Міністерство закордонних справ зобов'язане повідомити Генерального секретаря ООН та представників іноземних держав про продовження воєнного стану в Україні, а також про тимчасові обмеження прав і свобод громадян, що є відхиленням від зобов'язань України за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права.

До мобілізації можуть залучати такі категорії військовозобов'язаних:

Чоловіків від 18 до 60 років, якщо вони не виключені з військового обліку за станом здоров'я та мають військовий досвід.

Чоловіків віком від 25 до 60 років, які визнані придатними або обмежено придатними. Вони повинні пройти повторний медичний огляд до 6 червня 2025 року, щоб отримати статус "придатний" або "непридатний". Це стосується тих, хто не має військового досвіду.

Чоловіків від 18 до 60 років, які були зняті або виключені з військового обліку, але визнані придатними або обмежено придатними. Вони також мають повторно пройти військово-лікарську комісію до 6 червня 2025 року.

Добровільно вступити на військову службу можуть:

Жінки до 60 років, якщо вони придатні за станом здоров'я.

Призовники віком від 18 до 25 років, які раніше не проходили строкову службу – на контрактній основі.

Особи з інвалідністю, а також ті, хто отримав відстрочку через сімейні обставини.

Чоловіки віком від 18 до 25 років можуть добровільно підписати річний контракт на бойову посаду в одній із шести бригад. За це передбачені значні пільги та виплати понад 1 мільйон гривень.

Що буде з демобілізацією, і кому з українців треба стати на облік

Законодавство не передбачає конкретних строків проходження військової служби, тож солдати, які воюють з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, досі не мають визначеної дати демобілізації. У попередньому варіанті законопроєкту про мобілізацію пропонувалося встановити такий термін.

На обліку наразі перебувають чоловіки віком від 17 до 25 років. Їх приписують до призовної дільниці та вносять дані до реєстру "Оберіг". Це потрібно для обліку потенційних призовників у майбутньому та збору необхідної інформації про них.

Приписка до призовної дільниці не означає негайної мобілізації. За законом, призвати на службу можуть лише після досягнення 25-річного віку, тобто коли людина стане військовозобов'язаною.

Процес приписки відбувається щорічно з січня по березень. Якщо хлопець навчається у школі, саме там йому повідомлять про необхідність стати на облік. В інших випадках це мають організувати голови сільських, селищних, міських рад, керівники установ та організацій або голови ОСББ.

Повістка, яку отримає школяр, міститиме дату його прибуття до центру комплектування. Раніше ТЦК і СП надсилали або вручали повістки за домашньою адресою, але нині від цього способу оповіщення відмовилися.

Школярів ставлять на облік у ТЦК за місцем навчання або проживання. Якщо він прибув до центру комплектування організовано разом з однокласниками, реєстрацію проходять колективно. Якщо ж ні – це потрібно зробити самостійно, але не пізніше встановленого терміну.