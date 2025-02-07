Нещодавно Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні до 9 травня 2025 року. Які саме категорії чоловіків можуть призвати до лав ЗСУ у цей період, розповідає 24 Канал.

Дивіться також У Верховному Суді назвали, коли починається служба для мобілізованого

Кого можуть мобілізувати у 2025 році

До армії можуть мобілізувати чоловіків від 18 до 60 років. З 18 років – лише тих, хто:

пройшов строкову службу у мирний час

закінчив вищий військовий навчальний заклад

закінчив військову кафедру (став офіцером запасу, має військово-облікову спеціальність).

Громадян без досвіду можуть призвати лише з 25 років, якщо вони, звісно, придатні до військової служби. Також із 25 до 60 років мобілізації підлягають чоловіки, які раніше мали статус "обмежено придатних".

Важливо! "Обмежено придатні" мають пройти повторну ВЛК, яка визначить їхній рівень придатності до військової служби.

Також під мобілізацію підпадають чоловіки від 18 до 60 років, які були зняті з військового обліку, але визнані придатними до служби в умовах воєнного стану. Вони теж мають пройти повторну медкомісію.

Довідка: Зняття з військового обліку – це тимчасовий захід, пов'язаний з певними життєвими обставинами людини. Мовиться про тривалий виїзд за кордон, примусове лікування тощо. Після їх закінчення військовозобов'язаний має повторно стати на облік.

Зазначимо, що чоловіки від 18 до 25 років, які не мають військового досвіду, можуть бути мобілізовані лише на добровільній основі.

Нагадаємо, що відповідно до директиви, ухваленої у Сухопутних військах, чоловіки віком 50 – 60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим розпорядженням Генштабу з огляду на дефіцитні військово-облікові спеціальності або для потреб тилових підрозділів. Водночас на законодавчому рівні немає заборони на мобілізацію чоловіків від 50 років.