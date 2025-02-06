Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Верховного Суду.

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Коли починається військова служба для мобілізованого

Верховний Суд дав чітку відповідь.

Для громадянина, призваного на військову службу під час мобілізації, на особливий період, початком військової служби є день відправлення у військову частину з відповідного ТЦК та СП, а не факт прийняття ним військової присяги,

– написали у ВС.

У справі № 233/2667/23 суди попередніх інстанцій засудили військового. Він відмовився виконувати бойове розпорядження командира про прибуття для обладнання інженерних споруд та підготовки запасних вогневих позицій на взводному опорному пункті на другій лінії оборони. Відмова обладнувати споруди могла призвести до прориву росіян на цій ділянці оборони. Тож військового засудили за непокору в умовах воєнного стану.

Але адвокати подали касаційну скаргу, в якій зауважили: чоловік ще не приймав присягу, а отже був вправі відмовитися. Втім, у Верховному Суді наголосили: службове розслідування встановлено, що військовослужбовець категорично відмовився приймати присягу. Це підриває не лише боєготовність військових формувань, але й авторитет Збройних Сил України в цілому.

"Відсутність в обвинуваченого належної військової підготовки обумовлена його поведінкою, ставленням до військової служби та небажанням її проходження, оскільки він не виконав наказ отримати зброю і вирушити на полігон для проведення навчальних стрільб", – додали у ВС.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.