Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Верховного Суда.

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Когда начинается военная служба для мобилизованного

Верховный Суд дал четкий ответ.

Для гражданина, призванного на военную службу по мобилизации, на особый период, началом военной службы является день отправления в воинскую часть из соответствующего ТЦК и СП, а не факт принятия им военной присяги,

– написали в ВС.

По делу № 233/2667/23 суды предыдущих инстанций осудили военного. Он отказался выполнять боевое распоряжение командира о прибытии для оборудования инженерных сооружений и подготовки запасных огневых позиций на взводном опорном пункте на второй линии обороны. Отказ оборудовать сооружения мог привести к прорыву россиян на этом участке обороны. Поэтому военного осудили за неповиновение в условиях военного положения.

Но адвокаты подали кассационную жалобу, в которой отметили: мужчина еще не принимал присягу, а значит был вправе отказаться. Впрочем, в Верховном Суде отметили: служебное расследование установило, что военнослужащий категорически отказался принимать присягу. Это подрывает не только боеготовность военных формирований, но и авторитет Вооруженных Сил Украины в целом.

"Отсутствие у обвиняемого надлежащей военной подготовки обусловлено его поведением, отношением к военной службе и нежеланием ее прохождения, поскольку он не выполнил приказ получить оружие и отправиться на полигон для проведения учебных стрельб", – добавили в ВС.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.