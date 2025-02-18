У Полтавському ТЦК дали пояснення, передає 24 Канал. Там переконують, що у нормативно-правових документах чітко вказано, як саме слід робити, щоб отримати відстрочку від мобілізації.

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Чи справді можна не йти в ТЦК

Адвокати звертали увагу на те, що статтею 58 Постанови Кабінету міністрів України визначено формулювання "особисто подають заяву на ім’я голови комісії районного (міського) ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку”. На їхню думку, це нібито не є тотожним поняттю "особисто приходять до ТЦК та СП".

Проте 16 січня 2025 року набули чинності зміни до постанови, які свідчать про хибність подібного трактування. Відтепер додано другий абзац, в якому чітко визначено, що "під час подання заяви військовозобов’язаний пред’являє військово-обліковий документ.

Позиція Полтавського обласного ТЦК та СП лишається незмінною – для подання заяви на отримання відстрочки військовозобов'язаний громадянин повинен особисто прибути до ТЦК та СП. Жодних "відстрочок поштою" чинним законодавством не передбачено,

– наголосили у повідомленні.

І той факт, що подібні зміни було внесено до підзаконного нормативного документа, лише підтверджує, що потрібно особисто прибути і під час подання заяви пред'явити свій військово-обліковий документ.

До слова, у Міноборони пояснили, чому частину відстрочок не поновлюють автоматично. Причиною є те, що триває налагодження взаємодії між різними реєстрами.