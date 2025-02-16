Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко.
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Як відбувається продовження відстрочки
В Міноборони пояснили, що під час подання запиту в Резерв+, реєстр "Оберіг" запитує дані громадянина в інших реєстрах, щоб підтвердити підставу для відстрочки.
Наповнення реєстрів та налагодження взаємодії між ними вимагає ретельної міжвідомчої роботи та потребує часу,
– написала Катерина Черногоренко.
За словами заступниці міністра, постанова уряду №560 в пункті 59 передбачає автоматичне продовження "за наявності технічної можливості", і відомство активно працює над її забезпеченням, щоб усі відстрочки в Резерв+ продовжувались автоматично.
До слова, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження терміну проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних. Відтепер ВЛК можна буде пройти до 5 червня 2025 року.